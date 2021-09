Menzingen Feuer in der Küche eines Mehrfamilienhaus ausgebrochen In der Küche einer Wohnung ist es in Menzingen zu einem Brand gekommen. Eine 21-jährige Bewohnerin befand sich in der Wohnung und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr Menzingen stand in Einsatz. Bild: Zuger Strafverfolgunsbehörden

Flammen und Rauch sind am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus im Quartier Weid in Menzingen aufgestiegen. Kurz vor 16.30 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass es in einer Wohnung brenne. Die Feuerwehr Menzingen lokalisierte in der Küche ein offenes Feuer.

Als der Brand ausbrach, befand sich eine Frau in der Wohnung. Der Rettungsdienst Zug betreute die 21-Jährige medizinisch und lieferte sie zur Kontrolle ins Spital ein, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.

Einsatzkräfte der Menzinger Feuerwehr bei der Arbeit. Bild: Zuger Strafverfolgunsbehörden

Ein Atemschutztrupp löschte das Feuer in der Küche. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Wohnung nach der Brandbekämpfung entraucht werden. Gemäss den bisherigen Ermittlungen sei in der Wohnung Kochgut in Brand geraten, heisst es in der Mitteilung. Die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen nebst der Zuger Polizei auch 25 Angehörige der Feuerwehr Menzingen sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates und des Rettungsdienstes Zug. (spe)