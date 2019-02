Menzingen: Gesuchter Raser bei der Einreise in die Schweiz verhaftet Ein Australier wurde im November 2015 mit über 100 Stundenkilometer in Edlibach von einer Geschwindigkeitsmessanlage registriert. Der 56-Jährige wurde ermittelt und bei der Einreise in die Schweiz verhaftet.

Die Raserfahrt des Australiers liegt mehr als drei Jahre zurück. Am Samstag, 14. November 2015, fuhr der heute 56-Jährige mit einem gemieteten Sportwagen viel zu schnell auf der Cholrainstrasse in Richtung Schmittli. Dabei wurde er von einer Geschwindigkeitsmessanlage mit 107 km/h registriert. Der fehlbare Lenker überschritt die auf diesem Streckenabschnitt erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um netto 51 Stundenkilometer. Da es sich dabei um eine qualifizierte grobe Verkehrsregelverletzung handelt und der sogenannte «Rasertatbestand» erfüllt war, wurde der Australier zur Verhaftung ausgeschrieben.

Dies führte am Donnerstag, 31. Januar 2019, zum Erfolg. Am Flughafen Genf konnte der gesuchte Raser bei seiner Einreise in die Schweiz angehalten und festgenommen werden, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden melden. Er wurde der Staatsanwaltschaft Zug zugeführt und zeigte sich in der Befragung geständig. Der Australier musste ein Bussendepositum von 8000 Franken hinterlegen und ihm droht eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Zudem wurde gegen ihn ein Fahrverbot auf unbestimmte Zeit für die Schweiz ausgesprochen. (haz/pd)