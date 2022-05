Menzingen Häftling steckt Zelle im Gefängnis Bostadel in Brand Ein Insasse hat versucht, in einer Arrestzelle ein Feuer zu entfachen. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Fliehen konnte der Häftling allerdings nicht.

Die Einsatzkräfte bei der JVA Bostadel. Bild: Zuger Polizei (Menzingen, 20. Mai 2022)

In der JVA Bostadel in Menzingen ist am Freitagnachmittag kurz vor 13.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Unverzüglich rückten die Feuerwehr Menzingen, der Rettungsdienst Zug sowie die Zuger Polizei mit mehreren Fahrzeugen aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass ein Insasse in einer Zelle im ersten Untergeschoss versucht hatte, diese in Brand zu setzen. Der Feuerwehr Menzingen gelang es rasch, den Mottbrand in der Zelle zu löschen. Wegen des Rauchs mussten im Anschluss an die Löscharbeiten mehrere Zellentrakte vom Rauch befreit werden. «Dies gestaltete sich aufgrund der Sicherheitsbestimmungen als sehr anspruchsvoll», schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung.

Der Insasse der betroffenen Arrestzelle, ein 34-jähriger Mann aus Albanien, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Nach den Untersuchungen wurde er wieder zurück in die Strafanstalt transportiert.

Der Rettungsdienst Zug untersuchte insgesamt 17 Mitarbeitende der JVA Bostadel sowie Feuerwehrleute und 14 Häftlinge auf gesundheitliche Beeinträchtigungen. Sämtliche überprüften Personen blieben jedoch unverletzt. Die Hintergründe sowie die genaue Brandursache werden nun untersucht. Im Einsatz standen 40 Angehörige der Feuerwehr Menzingen, Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats sowie mehrere Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei. (rem)