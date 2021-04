Menzingen Mann verletzt sich bei Treppensturz lebensbedrohlich Ein Mann ist eine Treppe hinuntergestürzt. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

(haz) Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Zuger Strafverfolgunsbehörden am Mittwochmorgen, 14. April, um 10.30 Uhr, im Quartier Weid in Menzingen. Aus noch nicht bekannten Gründen stürzte ein 78-jähriger Mann eine Treppe hinunter. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. In kritischem Zustand wurde er nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein ausserkantonales Spital überführt.

Im Einsatz standen Mitarbeitende der Rega, des Rettungsdienstes Zug sowie der Zuger Polizei.