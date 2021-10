Menzingen Nach 18 Jahren kommt wieder eine Drogerie ins Dorf Die Drogerie Hermann, die es in Unterägeri seit über 15 Jahren gibt, eröffnet ihre zweite Filiale in Menzingens Ortsmitte.

Die Drogerie Hermann eröffnet am Freitag an der Neudorfstrasse 7 Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 21. Oktober 2021)

2003 schloss die damalige Drogerie in Menzingen wegen räumlicher Unstimmigkeiten. Seither gelang es nicht, eine andere Drogerie ins Dorf zu holen – trotz Bemühungen der Gemeinde und einer Bürgerinitiative. Die Drogerie Hermann, die es bereits seit über 15 Jahren in Unterägeri gibt, nutzt nun die Chance, um ihr Geschäft um eine zweite Filiale in Menzingen zu erweitert. «Das ist ein sehr grosser Gewinn und eine sehr gute Erweiterung des Dienstleistungsangebotes in unserer Gemeinde», sagt Markus Schnüriger, Leiter Zentrale Dienste der Gemeinde Menzingen.

Die Drogerie Hermann ziehe mitten ins Dorf an die Neudorfstrasse 7, was laut Schnüriger ein idealer Standort sei. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Versuche von anderen Drogerien, auch solchen mit Umsatzbeteiligungen, in Menzingen zu eröffnen. Doch zu Stande kam dies bislang nicht. «Mit der Neueröffnung können wir nun auch die Bevölkerung von Menzingen und Umgebung medizinisch versorgen und Fragen rund um das Thema Gesundheit, Körperpflege, Sachpflege und gesunder Ernährung beantworten sowie Beratungen zu den Themen anbieten», freut sich Doris Hermann von der Drogerie Hermann.

Zwei neue Arbeitsplätze wurden geschaffen

«Die Drogerie Hermann hat diesen Entscheid eigenständig und ohne unser Zutun getroffen. Dies begrüssen wir aber sehr und heissen die Drogerie schon jetzt recht herzlich willkommen in unserem Dorf und wünschen viel Glück und Erfolg», führt Schnüriger aus. Der zweite Standort in Menzingen ist 124 Quadratmeter gross und das Kernteam besteht aus vier Personen. Doris Hermann: «Mitarbeiterinnen aus Unterägeri, die über eine langjährige Berufspraxis und Fachkompetenz verfügen, werden in Menzingen tätig sein. Ausserdem konnten wir zwei neue Arbeitsplätze schaffen.» Zusätzlich wird ab Sommer 2022 in der neuen Menzinger Filiale ein Ausbildungsplatz zur Drogistin oder zum Drogisten angeboten.

An den Eröffnungstagen vom 22. und 23. Oktober bietet die Drogerie Hermann einige spezielle Angebote, kleine Geschenke und einen grossen Wettbewerb an. Ausserdem erhält jeder Kunde doppelte Pro Bon.

Corona-Schnelltests werden von der Drogerie Hermann in Menzingen keine angeboten. In der Filiale in Unterägeri sind sie für Erwachsene zum Preis von 18 Franken und für Jugendliche und Studenten bis 25 Jahren für 2 Franken erhältlich.