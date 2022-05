Menzingen Neue Provinzoberin für die Schwestern vom Heiligen Kreuz Die neu gewählte Provinzoberin wird im September das Amt übernehmen.

Am Provinzkapitel der Schwestern vom Heiligen Kreuz in Menzingen wurde Schwester Trudi Eichler als neue Provinzoberin gewählt. Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeinschaft hervor. Sie löst Schwester Antoinette Hauser ab, welche während der letzten acht Jahre der Provinz Schweiz vorgestanden ist.

Schwester Trudi Eichler. Bild: PD

Schwester Trudi ist in St. Gallen aufgewachsen und gehört seit 1966 zur Kongregation. Sie war im Bereich Pflege sowohl im In- und Ausland tätig.

Der Amtswechsel erfolgt am 25. September, wenn Schwester Trudi mit den noch zu ernennenden Provinzrätinnen eingesetzt wird. Sie wird dann die Leitung der Provinz Schweiz übernehmen und sich um das Wohl der betagten Schwestern kümmern. Aktuell zählen rund 180 Schwestern zur Provinz. Die Mehrheit lebt in Menzingen und weitere Gemeinschaften sind in der Westschweiz, im Tessin sowie an verschiedenen Orten in der Deutschschweiz. (haz)