Menzingen Trotz Einzelhaft im Bostadel: Verwahrter Vergewaltiger und Mörder belästigt Frau in Genf Der mehrfach verurteilte Fabrice A. hat eine Genfer Lebensmittelverkäuferin belästigt – obwohl er im Hochsicherheitstrakt in der Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menzingen inhaftiert ist.

Zehn Jahre ist es her, seit Fabrice A. während eines Freigangs aus dem Genfer Gefängnis Champ-Dollon seine Sozialtherapeutin umbrachte. Der wegen zweifacher Vergewaltigung zu einer 20-jährigen Gefängnisstrafe Verurteilte ermordete am 12. September 2013 die 34-jährige Adeline M. auf dem Weg zu einer Reittherapie. 2017 wurde er zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung verurteilt. Er verbüsst seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menzingen.

Fabrice A. verbüsst seine Strafe in der Strafanstalt Bostadel in Menzingen. Bild: Stefan Kaiser

Nun hat der «Tages-Anzeiger» eine Recherche publiziert, gemäss welcher Fabrice A. ab dem Frühling 2022 aus dem Gefängnis heraus eine Frau belästigt hat. Mehrmals habe er telefonisch und per E-Mail eine Genfer Lebensmittelverkäuferin kontaktiert und sich dabei aufdringlich gegeben, heisst es im Artikel. So habe er ihr gegenüber gesagt, sie hätten die gleiche Leidenschaft für Pferde, ausserdem wisse er, dass sie Mutter sei.

Weiter soll Fabrice A. versucht haben, in einem anderen Geschäft Informationen über die Frau, etwa ihre Privatadresse, herauszukriegen, um ihr, wie er sagte, Blumen zu schicken. Dabei gab er sich stets als Soldat auf dem Waffenplatz in Zug aus, der mit der Ausbildung von Häftlingen zu tun habe.

Keine Strafanzeige eingereicht

Als die verängstigte Verkäuferin realisierte, um wen es sich handelt, sei sie verängstigt gewesen. Laut «Tages-Anzeiger» habe dann das Personal in ihrem Laden die Polizei informiert. Auch das Genfer Amt für Straf- und Massnahmenvollzug erfuhr von der Belästigung. Eine Strafanzeige ist gemäss «Tages-Anzeiger» aber nicht eingereicht worden, dafür habe der Kanton eine Untersuchung eingeleitet.

Gegenüber der Zeitung bestätigte das Departement für Sicherheit, Gesundheit und Bevölkerung den Vorfall, allerdings ohne den Namen des Gefangenen oder der Justizvollzugsanstalt zu bestätigen. Man habe im Herbst 2022 den Häftling aufgefordert, keinen Kontakt mehr zur Frau aufzunehmen. Anhaltspunkte, dass er diese Verpflichtungen gebrochen habe, gebe es keine.

Fragen bleiben offen

Auf die Frage, wie es möglich ist, dass ein mehrfach verurteilter Vergewaltiger und Mörder aus der Einzelhaft heraus eine Frau belästigen kann, findet der «Tages-Anzeiger» keine befriedigenden Antworten. Im Strafvollzug habe man das Recht, Kontakte zur Aussenwelt zu haben, habe es beim Genfer Departement geheissen. Die Justizvollzugsanstalt Bostadel habe sich aus Gründen des Amtsgeheimnisses und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht zum Fall geäussert. Auch zur Frage, ob Fabrice A. künftig speziell überwacht wird, habe die Gefängnisleitung keine Auskunft gegeben. (tos)