Menzingen Zwei Verletzte bei Wild-West-Szenen im Feierabendverkehr – Polizei sucht Zeugen Am Mittwochabend ist es zu gefährlichen Fahrmanövern und einer Prügelei zwischen zwei Autofahrer gekommen. Einer der Beteiligten musste ins Spital eingeliefert werden.

Der Vorfall nahm am Mittwochabend, 22. September, kurz vor 17.30 Uhr, auf der Neudorfstrasse in der Gemeinde Menzingen seinen Lauf. Ein 27- und ein 54-jähriger Autofahrer provozierten sich ab Höhe der Strafanstalt Bostadel in Fahrtrichtung Menzingen gegenseitig mit ihrer Fahrweise, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten. Sie hätten mit überhöhter Geschwindigkeit jeweils ein Überholmanöver ausgeführt. Dabei sei mindestens ein entgegenkommender Fahrzeuglenker gefährdet worden.

Auf der Hauptstrasse in Menzingen, unmittelbar bei der Einmündung in die Seminarstrasse, hielten die beiden Beteiligten an, worauf es laut Mitteilung auf der Strasse zu einem Gerangel kam. Schliesslich seien die beiden Schweizer auf dem gegenüberliegenden Trottoir zu Boden gefallen.

Ein unbeteiligter Autofahrer, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, sei auf die Situation aufmerksam geworden und habe sein Fahrzeug gestoppt. Der 35-jährige Mann stieg aus, ging beherzt dazwischen und trennte die beiden Streithähne, heisst es in der Mitteilung weiter.

Während der 54-jährige an der Auseinandersetzung Beteiligte einige Schürfungen beklagte, musste der 27-Jährige mit dem Rettungsdienst Zug zur Kontrolle ins Spital eingeliefert werden.

Der bei beiden Männern durchgeführte Atemalkoholtest fiel gemäss den Strafverfolgungsbehörden negativ aus.

Zeugenaufruf der Zuger Polizei

Personen, die die Auseinandersetzung oder die gefährlichen Fahrmanöver beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (Telefon 041 728 41 41). Insbesondere sucht die Polizei den Lenker oder die Lenkerin eines dunklen Autos, mutmasslich der Marke Ford, der oder die durch die Fahrweise der Streithähne gefährdet wurde. (zim)