Menzingen/Baar Geführte Wanderung zeigt, wie aus regionaler Braugerste Bier entsteht Für das Projekt spannen drei Zuger Organisationen zusammen. Nach der Premiere soll die Wanderung künftig einmal jährlich angeboten werden.

Wichtiger Rohstoff fürs Bier: Braugerste. Bild: PD

(rh) Der Verein Zuger Wanderwege, die IG Bio Zugerland und die Brauerei Baar planen eine geführte, jährlich stattfindende Wanderung, die an einem Zuger Biobraugerstenfeld vorbeiführt und als Endziel die Brauerei Baar hat. Premiere ist der Freitag, 23. Juli, wie die Beteiligten mitteilen.

Die Erstausführung der Wanderung führt von Menzingen über den Neuhof (nahe Gubel). Hier liegt das Braugerstenfeld von Demeter-Bauer Thomas Pfister. Auf der Wanderung stehen Informationen über die 9000-jährige Geschichte der Gerste sowie die Schritte bis zum fertigen Bier im Vordergrund. Spezialgast Christoph Lienert, Stellvertretender Direktor des Schweizer Brauerei-Verbandes, spricht ausserdem über die Trends zur Regionalität im Biermarkt.

Am Schluss gibt es ein Feierabendbier

«Die Idee für eine gemeinsame Wanderung reifte in Zusammenarbeit mit den Zuger Wanderwegen aus. Wir sind begeistert, weil solche Kooperationen für alle Partner ein Gewinn sind und sie das Biererlebnis auf eine neue Ebene bringen», wird Martin Uster, Geschäftsleiter der Brauerei Baar, in der Mitteilung zitiert.

Nach dem Neuhof geht es weiter nach Unterägeri, wo dann per Bus zur Brauerei Baar disloziert wird. Hier wartet das verdiente Feierabendbier auf die Wanderer. Die Platzzahl ist auf 50 Teilnehmende beschränkt, eine Anmeldung ist obligatorisch. Geleitet wird die Wanderung von Marcel Hähni, Wanderleiter der Zuger Wanderwege, der unterwegs verschiedene Ausführungen und Erklärungen zum aktuellen Wanderwegnetz des Kantons Zug präsentieren wird.

Erst seit kurzem wird regionale Braugerste angebaut

Seit 2020 baut die IG Bio Zugerland in Zusammenarbeit mit der Brauerei Baar in der Region Menzingen Braugerste an. Ein erster Teil wurde in das aktuelle Fussballbier «Anstoss» der Brauerei Baar eingebraut. Die «Braui» folge dabei ihrer Philosophie, lokale Zulieferer zu fördern. «Wir freuen uns, dass wir mit unserer Zuger Biobraugerste einen Beitrag leisten, damit das Baarer Bier lokaler denn je ist», sagt Peter Waltenspül, Präsident von Bio Zug.

Nach der diesjährigen Premiere soll dieses Format künftig fix ins Jahresprogramm der Zuger Wanderwege aufgenommen werden. «Die Wanderrouten werden wir jährlich an die vorhandenen Braugerstenfelder anpassen, um ein abwechslungsreiches Angebot zu garantieren», führt Marcel Häni, Wanderleiter der Zuger Wanderwege, aus. «Den Schlusspunkt der Wanderung bildet immer die Brauerei Baar.»