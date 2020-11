Metall Zug baut für SHL Medical in Zug Produktions- und Bürogebäude Die Metall Zug Gruppe plant gemeinsam mit dem Hersteller von Selbstinjektionssystemen SHL Medical, ein kombiniertes Produktions- und Bürogebäude auf dem Areal des Tech Clusters Zug zu bauen.

Auf dem Areal des Tech Clusters Zug lässt die im Injektionsgeschäft tätige SHL Medical ein neues Firmengebäude bauen.

Bild: Stefan Kaiser

(sda/awp) SHL Medical wolle an diesem Standort ab 2024 Arzneimittelabgabesysteme für die Pharmaindustrie fertigen, teilte Metall Zug am Donnerstag mit.

Gebaut wird das Gebäude von der Grundeigentümerin Urban Assets, einer Tochtergesellschaft von Metall Zug. SHL Medical, die 2018 ihren Firmensitz nach Zug verlegte, ist Mieterin. Der Tech Cluster Zug entsteht auf dem Stammareal der Haushaltgeräteherstellerin V-Zug. Auf dem Areal sollen sich zusätzliche Industriebetriebe, technologienahe Dienstleistungen, Start-Ups sowie Forschungs- und Bildungsinstitutionen ansiedeln.

SHL Medical ist den Angaben zufolge ein Lösungsanbieter im Bereich des Designs, der Entwicklung und der Herstellung von Selbstinjektionssystemen, wie Auto-Injektoren, Pen-Injektoren und tragbaren Injektionssystemen. Die Gesellschaft ist an Standorten in der Schweiz, in Taiwan, Schweden und den USA aktiv.