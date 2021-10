Vereine/Verbände Metalli-Catwalk rückt Nachhaltigkeit ins Zentrum Kundinnen und Kunden der Zuger Einkaufs-Allee präsentierten nachhaltige Mode auf dem Laufsteg.

Jung und Alt marschierte über den Laufsteg. Bild: PD

Die Metalli ging mit diesem Format einen neuen Weg. Die Show, mit Kundinnen und Kunden zu realisieren, war mutig und aufwendig. Doch der Einsatz wurde belohnt. Mehr Publikumsnähe geht nicht. Die Inszenierung war sehr sympathisch und wirkte höchst professionell, weil die unterschiedlichen Persönlichkeiten sehr gut miteinander harmonierten – obwohl der jüngste Teilnehmer erst fünf und der älteste schon 73 Jahre alt war. Sogar Väter nahmen gemeinsam mit ihren Kindern teil.

Dass die Show so professionell wirkte, kommt nicht von ungefähr. Die Models waren nach dem Casting in den Genuss eines mehrwöchigen Lauf- und Choreografie-Trainings gekommen. Die Gruppen hatten ihre Showblöcke mit einer Choreografin einstudiert und mehrfach geübt. Dass diese neue Erfahrung trotz grossem Aufwand viel Spass gemacht hat, war deutlich spürbar. Rolf, der 73-jährige Senior der Truppe, erzählt: «Ich bin begeistert, diese super Erfahrung hat mich positiv verändert. Ich würde sofort wieder mitmachen.» Auch die 17-jährige Aline zeigt sich hocherfreut: «Es war einfach super. Ich habe neue Freundinnen gefunden und ich werde alle vermissen.» Und die zehnjährige Angelina ergänzt: «Es hat so viel Spass gemacht, das würde ich ab jetzt am liebsten jeden Tag machen.»

TV-Ikone Joerg Kressig moderierte den Anlass und stellte die Nachhaltigkeit als Kernthema ins Zentrum. Tatsächlich wurde ein grosser Teil der präsentierten Mode aus recycelten Materialien hergestellt oder nachhaltig produziert. Kressig liebt dieses Showformat: «Die Fashion Stores in der Metalli bieten auch Mode für ältere und molligere Menschen oder auch für Kinder an. Deshalb ist eine Show mit echten Kundinnen und Kunden viel authentischer als ein klassisches Format mit Profimodels. Und einige unserer Models haben schon lange davon geträumt, einmal auf dem Laufsteg zu stehen. Diesen Traum konnten wir erfüllen.»

Grandiose Stimmung im Team und bei den Gästen

Die Show kam auch sehr gut bei den Modeanbietern und bei der Kundschaft an. Susi Wolf von Metalli Coiffure freut sich: «Das war absolut genial. Die Models versprühten so viel Freude und machten das mindestens so gut wie die Profis.» Auch Livia von Calida ist begeistert: «Das war eine superlässige Show mit coolen Models und einer grandiosen Stimmung. Das war viel authentischer, weil die Outfits an echten Kundinnen und Kunden einfach realistischer und sympathischer wirken.» Diese Begeisterung übertrug sich auch auf das Publikum. Christian und Gianni waren als Zuschauer vor Ort: «Das war cool. Uns hat das viel mehr angesprochen, weil die Models Kunden waren.»

Bei so viel Begeisterung darf man auch das nächste nachhaltige Format in der Metalli gespannt sein. Ende Oktober wird mit dem Spielzeugflohmarkt ein neues Kapitel für leuchtende Kinderaugen sorgen.