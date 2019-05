Meter für Meter durch Zug für die Rückenmarkforschung Bei Wind und Wetter sprinteten über 5000 Läufer für den guten Zweck durch die Region. Darunter auch unsere Reporterin, die sich selbst als «mittelmässig sportlich» bezeichnet. Sabrina Tanner

Graupel, Regen und nur ein bisschen Sonne: Das Wetter machte es den Läufern nicht leicht. (Bild: Maria Schmid (Zug, 5. Mai 2019))

Am Sonntagnachmittag fand der sechste «Wings for Life World Run» statt. Über 5000 begeisterte Läufer, unter ihnen auch meine mittelmässig sportliche Seele, fanden sich auf dem Arenaplatz in Zug ein. Vom Anfänger – wie ich – bis zum Marathonläufer Fitness spielte keine Rolle. Durch die Anmeldung und das bezahlte Startgeld unterstützen die Läuferinnen und Läufer Projekte, welche sich für die Rückenmarkforschung einsetzen mit dem Ziel, dass die Querschnittlähmung eines Tages heilbar ist. Aus diesem Grund waren auch Rollstuhlfahrer herzlich am Lauf eingeladen.

Trotz des wechselhaften Wetters, von Sonne zu Hagel und Wind, startete das Rennen um 13 Uhr. Vom Stadion durch die Zuger Altstadt, via Zimbel nach Steinhausen und zurück nach Zug. Während die fahrende Ziellinie, das sogenannte Catcher-mobil, nach und nach die Läufer einholte, herrschte unter ihnen ein enorm soziales Verhältnis. Es wurde motiviert, auf die Schultern geklatscht und angefeuert.

Den Rollstuhlfahrern wurde bei Strecken mit Steigung sofort ausgeholfen, was mich zutiefst berührte. Ich hätte auch gerne geholfen, musste aber selber schauen, den Hügel hochzukommen, meine Fitness liess ein wenig zu wünschen übrig. Aber ohne diese unterstützenden Worte und Taten, von den Läufern, aber auch von den Zuschauern am Streckenrand, hätte ich wahrscheinlich aufgegeben. Aber den inneren Schweinehund konnte ich bezwingen und rannte elf Kilometer, bis mich das Catcher-mobil einholte. Die eingeholten Läuferinnen und Läufer liessen sich, vor Stolz und Adrenalin strotzend, zusammen feiern und klatschten sich ab, was mich die doch etwas schmerzenden Beine vergessen liess.

Persönliche Rekorde wurden gebrochen, die letzten Energiereserven angezapft, so war das nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen auch. Trotz des kalten und nassen Wetters stellten sich Walker, gemütliche Jogger, Profiläufer aber auch Rollstuhlfahrer und Marathon-Rollstuhlfahrer ihrem eigenen Schweinehund unter dem Motto «Laufe für die, die es nicht mehr können».

Rennen auf der ganzen Welt

Auf der ganzen Welt fanden zur gleichen Zeit Rennen statt. Rund 100 000 Läuferinnen weltweit liefen zur selben Zeit, egal ob Tag oder Nacht. So liefen in Australien die Läufer und Läuferinnen bei Nacht mit Stirnlampen, in Florida startete das Rennen am Morgen, aber auch in Rio de Janeiro und vielen anderen Städten fanden die Wohltätigkeitsläufe statt.

Die weltweit beste Läuferin kommt mit der Russin Nina Zadina aus Zug, welche mit ihren 53 Kilometern alle anderen Läuferinnen übertraf. Bei den Männern kam es zu einem Kopf an Kopf Rennen zwischen David Schönherr in München und Ivan Motorin in Izmir. Er konnte mit einer Distanz von 64.3 Kilometer den weltweiten Sieg für sich entscheiden. Somit kam es zu einem russischen Doppelsieg.