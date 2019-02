Leserbrief Mich beruhigt, dass ich nicht der einzige Dummkopf bin Zum an der Urne abgelehnten Standort für eine Kanti Ennetsee in Cham

Einzelne Regierungsräte und auch Gemeinderäte von Cham haben mir mit ihren Äusserungen gegenüber der Presse bestätigt, dass ich dumm bin. Jedenfalls dumm genug, um gegen die Kanti Ennetsee und den Standortbeitrag zu stimmen. Was mich beruhigt, ist die Tatsache, dass ich nicht der einzige Dummkopf bin, denn über 2500 andere Chamer Stimmberechtigte haben auch so abgestimmt. Wir müssen uns vorwerfen lassen, wir hätten schlicht den «Mehrwert», den die Kanti der Gemeinde gebracht hätte, nicht begriffen. Dabei hätten wir doch in der Abstimmungsbroschüre lesen müssen, dass die Kanti für Cham «in vielerlei Hinsicht Mehrwert schafft». Ich bin so vermessen und frage, ob es den Behörden in über zehn Jahren Planung und wohl Dutzenden von Sitzungen nicht möglich war, für die 40 Seiten der Broschüre in einigen Sätzen diese «vielerlei Hinsicht» so zu konkretisieren, dass auch wir Dummen die Sache verstanden hätten. Vielleicht hielten sie das auch nicht für nötig, denn normalerweise gehen Vorlagen für die Schule schlank durch.

Ernst Boller, Hagendorn