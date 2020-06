Michael Arnold ist neuer Fraktionschef der Zuger FDP

Steinhauserin ist Präsidentin der FDP Zug

Carina Brüngger-Ebinger wurde am Mittwochabend an der Parteiversammlung der kantonalen FDP zur Vorsitzenden gewählt. Antreten wird sie das Amt Anfang April. Alt FDP-Regierungsrat Matthias Michel bekundete sein Interesse an einem Sitz im Stöckli.