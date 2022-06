Michael Elsener «Es gibt Spinne zum Zmittag, würdest Du das auch essen?» Der Zuger Komiker Michael Elsener verbringt Ferien in Kambodscha. Und postet ein Video, das manchem den Appetit verderben dürfte.

Was sagt uns dieser Gesichtsausdruck? Es wohl eine Mischung zwischen Ekel, Neugierde und Spass, die Michael Elsener da verspürt. Er postete auf seinem Instagram-Kanal ein Video, in dem er eine riesige Spinne verspeist. «Es gibt Spinne zum Zmittag. Würdest Du das auch essen?», will der Zuger Comedian von seinen fast 10'000 Followern wissen.

Wir sehen im Video den Komiker und alsbald eine Hand, die im Bild auftaucht, eine Spinne aus einem Beutel greift und genüsslich langsam zu Elseners Mund führt. Nach kurzem Hadern beisst dieser zu, kurz lugen noch fünf Spinnenbeine aus den geschlossenen Lippen hervor, die dann nach und nach im Mund verschwinden. «In seinen Ferien stürzt sich der Zuger auf die lokalen Spezialitäten», schreibt Zentralplus dazu.

Oder ist alles nur ein Fake? Einer der Follower Elsener vermutet, es könnte eine Schoggi-Spinne sein. Doch Elsener versichert auf Instagram: «Es ist eine marinierte und frittierte Spinne.»

Ob ihm die Riesenspinne geschmeckt hat, wir wissen es nicht. Wieder können wir nur seinen Gesichtsausdruck im Video deuten: Er scheint anerkennend zu nicken. En Guete, Spider-Man! (mme)