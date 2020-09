Michelle Liem von der Leichtathletik Nidwalden überzeugt im Alleingang An den Schweizer Vereinsmeisterschaften in den Nachwuchskategorien in Hochdorf sticht die Leistung der erst 15-jährigen Läuferin Michelle Liem heraus.

Die 15-jährige Michelle Liem von der LA Nidwalden liefert in Hochdorf ein sehr starkes Resultat über die 400-Meter-Distanz ab. Bild: Hanspeter Roos (Hochdorf, 29. August 2020)

Einen der besten Auftritte aus Innerschweizer Sicht an den Schweizer Vereinsmeisterschaften im Nachwuchs hatte Michelle Liem (15). Die Athletin der LA Nidwalden steigerte am Samstag ihre Outdoorbestzeit über 400 Meter um fast eine Sekunde. Der neue Bestwert der Absolventin der Sport- und Musikklasse Alpenquai in Luzern steht nun bei 56,89 Sekunden.

In der Halle hatte die Tochter einer ehemaligen Skirennfahrerin sowie eines Radrennfahrers diese Distanz Ende Januar bereits in 56,69 Sekunden zurückgelegt. «Dank meiner sportlichen Eltern wuchs ich sehr polysportiv auf. Ich fuhr Ski- und Snowboardrennen. Am schnellsten Stanser sowie am Willisauer Lauf und dem Luzernern Stadtlauf entdeckte ich dann meine Leidenschaft sowie mein Talent für die Leichtathletik», erklärte Liem. Mittlerweile trainiert die Nidwaldnerin fünfmal wöchentlich im Athletikzentrum Sarnen-Unterwalden. «Der Wettkampf in Hochdorf diente als letzter Trainingswettkampf vor den Nachwuchs-­Schweizer-Meisterschaften. Dort möchte ich als Saisonbeste über 600 Meter eine Medaille gewinnen.» Die Nachwuchs-SM finden am kommenden Wochenende in Lausanne statt.

Die Herausforderung, konkurrenzlos zu sein

In Hochdorf lief Liem ein einsames Rennen, das sie mit über fünf Sekunden Vorsprung für sich entschied. «Die ersten 300 Meter liefen sehr gut, auf den letzten 30, 40 Metern musste ich aber kämpfen. Alleine zu laufen, war nicht so einfach. Mit der Zeit bin ich sehr zufrieden.»

Erst im August stieg die aufstrebende Athletin in die Saison ein und überraschte an den Schweizer Mehrkampfmeisterschaften mit dem Gewinn der Bronzemedaille im U16-Fünfkampf. Nur wenige Tage später stellte sie mit 1:34,10 Minuten über 600 Meter sowie 2:16,49 Minuten über 800 Meter ihre Vielseitigkeit erneut unter Beweis. Nach erwähnten Nachwuchsmeisterschaften wird Michelle Liem bei den Titelkämpfen der Aktiven über 800 Meter antreten. Den Saisonabschluss bilden die Staffel-Schweizer-­Meisterschaften in Zug vom 20. September sowie das Mehrkampfmeeting in Hochdorf.