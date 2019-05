Kantonsrat spricht Millionenbeitrag für Sportschule «On your marks» Die OYM College AG bekommt vom Kanton Zug eine Anschubfinanzierung. Noch bestehen allerdings Möglichkeiten, dass der Kantonsrat den Beitrag um 200 000 Franken aufstockt. Charly Keiser

Das Spitzensport-Zentrum «on your marks» nimmt langsam Form an. (Bild: Stefan Kaiser, Cham, 16. Mai 2019)

Der à-fonds-perdu-Beitrag als Anschubfinanzierung für die OYM («On your marks») College AG war an der Halbtagessitzung des Kantonsrats vom Donnerstag unbestritten. Denn alle Votanten wiesen auf die Tradition hin, dass der Kanton Zug Bildungsprojekte Privater durch den Kanton unterstütze, und dass das «OYM» wohl ein Projekt mit viel Zukunft und überregionaler Ausstrahlung werde. Völlig unbestritten war darum das Eintreten auf die Vorlage, die gestern in erster Lesung behandelt wurde.

Doch dem Antrag des Regierungsrats, dem OYM College einen Beitrag von einer Million Franken zu überweisen, stand der Antrag der vorberatenden Kommission entgegen. Für diese plädierte Thomas Gander (FDP/Cham) nämlich, den Beitrag um 200 000 Franken auf 1,2 Millionen Franken zu erhöhen. Er wies auf das Engagement des EVZ-Präsidenten Hans-Peter Strebel hin, der das Kompetenzzentrum für Spitzenathletik und Forschung «on your marks» mit rund 100 Millionen Franken vollumfänglich als Privatperson trage. Das OYM College löse das Angebot des Vereins Vinto ab, das bisher sportlichen Jungendtalenten ermöglicht habe, in der jeweiligen Sportart gefördert zu werden, und dennoch einen Berufsabschluss erlangen zu können.

Gander rechnete vor, dass das OYM College in den ersten fünf Jahren mit einem Defizit von 2,07 Millionen Franken und Aufbaukosten von 4,5 Millionen Franken konfrontiert sei. «Die Initianten ersuchten ursprünglich um einen Deckungsbeitrag des Kantons von 1,2 Millionen Franken», erklärte er. Die Initianten seien auf jeden Franken angewiesen. «Die Kommission ist vom Projekt dermassen überzeugt, dass sie dem ursprünglichen Antrag der Initianten stattgeben möchte.» Sie befürwortet also den Beitrag von 1,2 Millionen Franken. «Damit wird den Initianten der Rücken gestärkt, womit sich diese besser auf den schulischen Aufbau fokussieren können», fügte Gander hinzu.

Die SP sei wie die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) und der Regierungsrat mehrheitlich für den Beitrag von einer Million Franken, sagte Zari Dzaferi (Baar). «Ich persönlich unterstütze aber den höheren Beitrag von 1,2 Millionen.»

«Der Beitrag geht zu Lasten der laufenden Rechnung»

Beat Unternährer (FDP/Hünenberg), Esther Haas (ALG/Cham) und Thomas Villiger (SVP/Hünenberg) sprachen sich im Namen ihrer Fraktionen sowie Andreas Hausheer (CVP/Steinhausen) für die Stawiko für den Antrag der Regierung aus. Infolgedessen entschied sich der Kantonsrat mit 58 zu 18 Stimmen für den Beitrag von einer Millionen Franken.

Zuvor warb Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann für den «namhaften» Beitrag, der sich in die Tradition des Kantons einfüge und dankte für die positive Aufnahme des regierungsrätlichen Ansinnens. Thalmann verteidigte die Beitragshöhe und erklärte: «Der Beitrag an das OYM geht zu Lasten der laufenden Rechnung. Das heisst, dass Sie als Rat nochmals den Fuss reinhalten können.» Eine weitere Möglichkeit, den Beitrag doch zu erhöhen, gibt es zudem bei der zweiten Lesung.