Leserbrief Mir kommt das Ganze frömmlerisch vor Meinungsbeitrag «Das Ende einer guten Idee», Ausgabe vom 12. April

Die Autorin Susanne Boos, Redaktorin bei der WOZ und Präsidentin des Schweizerischen Presserates, berichtet über Richard Stallmann, einem Programmierer der ersten Stunde und bis 2019 Wissenschafter am MIT, der nun wegen angeblichen Sexismus in Verruf geraten ist. Stallmann plädierte dafür, dass Software frei sein sollte und nicht einer einzelnen Person oder Firma gehören dürfe. Mit seinem Software-Sozialismus sei er der Guru vieler Hacker und Digitalaktivisten gewesen, wobei Frau Boos in ihrem Artikel natürlich immer noch die weibliche Form dieser Berufe dem generischen Maskulinum voranstellt.

Das ist ganz, ganz wichtig, da die Welt trotz Digitalisierung und trotz der lobenswerten Absichten von Richard Stallmann, man staune, doch nicht zu «einem besseren Ort» geworden ist. Denn, so Frau Boos, man müsse sich heute «um die vielen Algorithmen sorgen», die – horribile dictu! – «vielleicht Menschen diskriminieren». Wenn ich mich also beispielsweise für Reitsport interessiere und mir ein Algorithmus vieles rund um das Pferd und den Reitsport zuspielt, dann Achtung: Es werden wieder ganz, ganz viele Menschen diskriminiert. All die vielen, vielen Menschen, die das Thema Reiten und Pferde nicht interessiert. Das ist wirklich schlimm. Und dann ist Stallmann auch noch ein alter weisser Mann und: Sexist. Was hatten da seine Studentinnen am MIT zu erleiden – sie waren ja alle sicher so zwischen 12 und 13 Jahre alt. Furchtbar.

Mir scheint, die «Zuger Zeitung» füllt sich zusehends mit Kommentaren und Artikeln, aus denen diese, oben von mir karikierte Geisteshaltung spricht. Ich frage mich, wie das Gros der Leser wirklich denkt.

Mir jedenfalls – und ich weiss, dass ich damit nicht alleine bin – kommt das Ganze ätzend frömmlerisch vor.

Dagmar Sutter, Oberägeri