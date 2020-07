Mit dem Ferienpass ins Bowlingcenter 120 Zuger Schülerinnen und Schüler vergnügten sich bei der amerikanischen Variante des Kegelns.

Mit glänzenden, farbenfrohen Kugeln zu bowlen, machte den Ferienpass-Kindern grossen Spass.

Bild: Archiv

Aufgeteilt in sechs Gruppen fuhren in den vergangenen Tagen 120 Zuger Primarschulkinder im Rahmen des Zuger Ferienpasses mit der Bahn und dem Postauto nach Meierskappel. Ihr Ziel war das Bowlingcenter Whiteline.

Paula Antener, die zusammen mit Hema Kour eine dieser Gruppen begleitete und betreute, erzählte: «Die Kinder, die sich im ÖV sehr diszipliniert verhielten, freuten sich sichtlich darauf, bald die Bowlingkugeln werfen zu dürfen.» Diszipliniert ging es dann auch auf den Bowlingbahnen zu und her.

Schutzmassnahmen werden eingehalten

Jules Louis Cornu, der Inhaber des Bowlingcenters Whitelines, sorgte dafür, dass alle Coronaschutzmassnahmen eingehalten wurden. Sämtliche Spielgeräte wurden vor der Inbetriebnahme gründlich desinfiziert. Jede Schülerin und jeder Schüler bekam eine eigene Kugel und einen Becher, der mit seinem Namen gekennzeichnet wurde und aus den bereitgestellten Getränkeflaschen mehrmals aufgefüllt werden durfte. Cornu verriet: «Unser Bowlingcenter ist erst seit dem 17. Juni wieder geöffnet. Zuvor war mir das Risiko zu gross.» Er wolle Gäste und Personal vor einer Ansteckung mit dem Covid-19-Virus bewahren. «Deshalb lege ich grossen Wert darauf, dass sämtliche Schutzmassnahmen so gut wie möglich eingehalten werden.»

Den Zuger Kindern stellt Cornu ein gutes Zeugnis aus. Er betont: «Die Schülerinnen und Schüler haben sich ausnahmslos sehr diszipliniert verhalten. Sämtliche Spielnachmittage verliefen ohne negative Nebengeräusche.»

Junge Profis am Werk

Die Kinder hatten am Bowlingspielen sichtlich Freude und Spass. Der siebenjährige Daniel Fenollosa aus Hünenberg sagte mit Stolz: «Mit meinen Eltern und meinen Cousinen und Cousins habe ich schon einmal Bowling gespielt. Ich habe zweimal alle zehn Pins getroffen.» Der zwölfjährige Jonas Eiholzer aus Hünenberg verkündete: «Die Bahn in Meierskappel ist ausgezeichnet. Die Kugel zu werfen und die Pins zu treffen, macht Spass. Im Moment bin ich der Beste in unsrer Fünfer-Gruppe.» Sekunden später fügte er schmunzelnd an: «Bis jetzt.»

Jules Louis Cornu, dessen Bowlingcenter noch mit zehn Billardtischen, drei Flipper-, vier Töggelikästen sowie vier Dart- und zwei Basketballanlagen ausgestattet ist, betont: «Es freut mich sehr, dass nun erstmals Zuger Kinder im Rahmen ihres Ferienpasses unsere Bowlingbahnen benutzt haben.» Schmunzelnd fügt er an: «Meierskappel liegt ja auch geografisch näher am Kanton Zug als jede andere Luzerner Gemeinde.»