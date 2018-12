Mit den Heiligen durchs Jahr Biografien von christlichen Heiligen und deren Verehrung sind tendenziell ein komplexes Thema. Auf niederschwellige und anschauliche Weise führt ein Jahreskalender die Jugend von heute an die Materie heran. Andreas Faessler

Was dem heiligen Meinrad widerfährt, nachdem er zwei Männer bewirtet – der «Mini-Kalender» erzählt’s. Jeder Monat steht im Zeichen der Biografie einer/s Schweizer Heiligen. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 7. Dezember 2018)

Heilige der Schweiz - auch wenn einige von ihnen mit ihrem wundertätigen Wirken aus dem Bewusstsein der Bevölkerung gerückt sind, so sind ihre Namen zumindest mit regionaler Ausprägung noch immer allgegenwärtig. Sei es in Kantons- oder Stadtwappen, in Flurnamen oder in Bezeichnungen von Naturdenkmälern. Das Schweizer Kinder- und Jugendmagazin «tut» widmet sich nun mit einem ganzen Jahres-Wandkalender den durchaus packenden Geschichten und Legenden, welche die in der Schweiz nach wie vor verehrten Heiligen umranken – Bruder Klaus, Gallus, Verena, Luzius, Mauritius, Beatus und weitere. Gemäss «tut» richtet sich dieser sogenannte «Mini-Kalender» zwar insbesondere an Ministrantinnen und Ministranten, ist aber grundsätzlich so konzipiert, dass das gesamte junge Publikum Gefallen daran finden kann.

Die Heiligen werden nahbar

«Der Grundgedanke zu diesem Kalender war, die Schweizer Heiligen aus ihren himmlischen Sphären herunterzuholen und auch ihre irdischen Hintergründe zu erzählen, sie nahbar zu machen, sie gewissermassen zu vermenschlichen», führt Redaktionsleiterin Annett Staubach aus. Eine Form von Storytelling sei es, eine gute Erzählung werde zur Geschichte gemacht. «In Zeiten, wo Inhalte zu den Religionen eher oberflächlich kommuniziert werden, wollen wir diese Geschichten mit Leben füllen.»

«tut» habe explizit einen «zeitgemässen Illustrationsstil» gewählt. In der Tat sind die Bilder von Rolf Nölte so lebendig wie aussagekräftig: Comichaft wird jeweils eine Schlüsselszene aus dem Leben der Heiligen dargestellt, wobei zuweilen auch der Humor nicht zu kurz kommt. Etwa im Monat September, wo der heilige Ursizinus fröhlich lachend mit einem Bären eine Gemüsesuppe kocht. Oder der Dezember. Hier sieht man den heiligen Theodor im Bischofsornat, wie er dem geissfüssigen Teufel befiehlt, eine Glocke über die Berge nach Sitten zu bugsieren. Und im Februar schaut ein holzbringender Bär erschrocken zu, wie Gallus in die Botanik stolpert. Es sind liebevolle kleine Porträts der bedeutendsten Schweizer Heiligen mit leicht verständlichen Zusammenfassungen von Biografie und Legende, Deutung der Namen und der Werte, die sie uns noch heute vermitteln. Kleine Bastelideen, Rätsel und ein monatliches «Ministranten-Spezial» halten die jugendliche Leserschaft zusätzlich bei Laune.

Der Kalender will sein junges Zielpublikum aus einer kulturgeschichtlichen Perspektive unterhalten, so Annet Staubach. Er soll unter anderem auch Aufklärung zur Geschichte bieten und nachvollziehbare Hintergründe aufzeigen, welche Rolle Heilige einnehmen.