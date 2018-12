Mit Frauen-Power in die neue Legislatur

Nach der Vereidigung in der Kirche St. Oswald übernahm die neu gewählte Kantonsratspräsidentin Monika Barmet (CVP/Menzingen) im Kantonsrat das Kommando. Zuvor hatte sie in der Kirche vorausgesetzt, «dass wir einen respektvollen Umgang miteinander pflegen, in dem wir einander zuhören und verschiedene Meinungen und Einschätzungen respektieren». Wird dies bereits bei den folgenden Kommissionswahlen wie gewünscht praktiziert? Nach den geräuschlosen Wahlen des Landammanns und des Statthalters (siehe oben) stieg die Spannung, als das neue Parlament zu den Wahlen der Kommissionen schritt. Denn gemäss den ausgeteilten Listen hätte die FDP der CVP das Präsidium der Staatswirtschaftskommission (Stawiko) und der SVP jenes der Kommission für Tiefbau und Gewässer streitig machen wollen.

«Ich denke nicht, dass dies ein geschickter Schachzug ist»

FDP-Fraktionspräsidentin Karen Umbach (Zug) haute gleich zu Beginn auf die Pauke: «Ich schicke voraus, dass die FDP weder für das Stawiko-Präsidium noch der Kommission für Tiefbau und Gewässer eine Kampfwahl anstrebt.» Es gehe nicht um Personen – viel mehr um «Public Corporate Governance». Wenn das politische Gewicht in einem strategischen Führungsorgan überwiege, sei die Tendenz vorhanden, notwendige Sachentscheide zu sehr nach politischen Gesichtspunkten zu fällen. «Die CVP stellt drei von sieben Regierungsräten, stellt mit der GLP zusammen mit Abstand die grösste Fraktion sowie einen Drittel der Mitglieder der ständigen Kommissionen.» Und die CVP beanspruche nun auch noch das Präsidium der Stawiko. «Ich denke nicht, dass dies ein geschickter Schachzug ist, um das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen zu stärken. Die FDP wird die Entwicklung sehr genau beobachten und nötigenfalls intervenieren.»

Doch statt den Angriff gegen die CVP zu fahren, vergrämten die Liberalen vorab die SVP. Denn mangels anderen Anträgen wurden die Stawiko und deren Präsident, wie im Vorfeld abgemacht, in Amt und Würde gesetzt. Thomas Werner von der SVP sei als Präsident der Justizprüfungskommission nicht wählbar, weil dessen Parteikollege Felix Ulrich als Obergerichtspräsident amte, führte Umbach vor der besagten Wahl aus. Sie warb für ihren Parteikollegen Thomas Magnusson (Menzingen), als Ersatz für Werner. Manuel Brandenberg (SVP/Zug) hielt dagegen: «Werner macht seine Sache seit sechs Jahren gut und es ist nicht angezeigt, ihn abzuwählen.»

Mit 36 zu 35 Stimmen entschied sich der Rat für die von der FDP verlangte geheime Wahl. Werner totalisierte 37 und Magnusson 32 Stimmen. Da Magnusson fälschlicherweise auch gewählt hatte, wollte Präsidentin Barmet die Wahl wiederholen lassen. Karen Umbach schritt ans Rednerpult, erklärte den Rückzug ihres Kandidaten und sagte: «Thomas Werner hat die Wahl gewonnen und wir gratulieren ihm.»

Der Kantonsrat bestellte gestern die ständigen Kommissionen sowie die Ad-hoc-Kommissionen. Die Sitzzuteilung und die Präsidenten präsentieren sich folgendermassen:

- Staatswirtschaftskommission (Stawiko), Sitzzuteilung: 2 CVP, 2 SVP, 1 FDP, 1 ALG, 1 SP. Präsident: Hausheer Andreas (CVP/Steinhausen). In der erweiterten Stawiko sitzen zusätzlich: 3 CVP, 1 SVP, 2 FDP, 1 ALG und 1 SP.

- Justizprüfungskommission (JPK), Sitzzuteilung: 2 CVP, 2 SVP, 1 FDP, 1 ALG, 1 SP. Präsident: Thomas Werner (SVP/Unterägeri). In der erweiterten JPK sitzen zusätzlich: 3 CVP, 1 SVP, 2 FDP, 1 ALG und 1 SP.

- Bildungskommission (BK), Sitzzuteilung: 5 CVP, 3 SVP, 3 FDP, 2 ALG und 2 SP. Präsident: Peter Letter (FDP/Oberägeri).

- Kommission für Gesundheit und Soziales, Sitzzuteilung: 5 CVP, 3 SVP, 3 FDP, 2 ALG und 2 SP. Präsidentin: Vroni Straub (ALG/Zug).

- Kommission für Hochbau, Sitzzuteilung: 5 CVP, 3 SVP, 3 FDP, 2 ALG und 2 SP. Präsident: Hubert Schuler (SP/Hünenberg).

- Kommission für Tiefbau und Gewässer, Sitzzuteilung: 5 CVP, 3 SVP, 3 FDP, 2 ALG und 2 SP. Präsident: Rainer Suter (SVP/Cham).

- Konkordatskommission (Koko), Sitzzuteilung: 5 CVP, 3 SVP, 3 FDP, 2 ALG und 2 SP. Präsidentin: Karen Umbach (FDP/Zug).

- Kommission für Raumplanung und Umwelt, Sitzzuteilung: 5 CVP, 3 SVP, 3 FDP, 2 ALG und 2 SP. Präsident: Heini Schmid (CVP/Baar).

- Redaktionskommission: Kurt Balmer (CVP/Risch) und Manuel Brandenberg (SVP/Zug). Präsident: Zari Dzaferi (SP/Baar). (kk)