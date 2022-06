Vereine/Verbände Mit Gefährt aus Müll: Solarpionier zu Besuch in Zug Louis Palmer hat auf seiner Durchreise beim Tech Cluster bei der V-Zug einen Zwischenstopp eingelegt.

Louis Palmer (links) erklärt Baudirektor Florian Weber (Mitte) und Ivo Langenick vom Tech Cluster Zug, wie die nächsten Tage seiner Weltreise verlaufen sollen. Bild: PD

Der überdimensionale Schmetterling steht auf den grossen Parkplatz am südlichen Ende der V-Zug. Zuvor sei er in sieben bis acht Kantonen gewesen und sein Team und er hätten dabei schon rund 1000 Kilometer zurückgelegt, erklärt Louis Palmer nach der Begrüssung der Gästeschar. Bekannt ist Palmer aufgrund seiner Reise um die Welt, die er in den Jahren 2007 und 2008 mit dem Solartaxi absolvierte. Rund 54000 Kilometer legte er damals mit dem Solarauto zurück und durchfuhr dabei mehr als 40 Länder.

Seit 2011 organisiert Palmer die Elektroauto-Rallye World Advanced Vehicle Expedition (Wave), an der jeweils rund 100 Teams teilnehmen und die eine Art Tour de Suisse für Elektrofahrzeuge darstellt.

Nur mit Sonnenenergie die Welt umrunden

Palmers Schmetterling heisst «Solar Butterfly» und hat mit der Wave nichts zu tun. Vielmehr will Palmer bis Ende November rund 30 Länder in Europa befahren, bevor er die anderen Kontinente durchqueren will. Auch diesmal sei das Ziel, die Welt «nur mit Sonnenenergie» zu umrunden, sagt Palmer. «Es geht darum, mit dem Solar Butterfly Menschen, Projekte und die neuesten Technologien zu besuchen», erklärt er. «Und natürlich wollen wir dabei die Leute über den Klimawandel informieren.» Baudirektor Florian Weber überbringt die Grüsse des Regierungsrats und sagt zu Palmer. «Schön, dass Sie den Weg nach Zug gefunden haben.» Weber bedankt sich bei Ivo Langenick vom Tech Cluster Zug, der den Platz für den Anlass zur Verfügung gestellt hat. Langenick zeigt sich begeistert von Palmers Projekt und betont: «Ich folge Ihnen schon jetzt gespannt auf Social Media.» Der Hype um den Solarschmetterling sei auf Facebook riesig, erwidert Palmer: «Wir hatten alleine während der ersten sieben Tage schon über 2 Millionen Expressions.»

Die Idee für den «Solar Butterfly» und die Reise zu den Pionieren sei ihm während der Coronazeit gekommen, beginnt Palmer seine Ausführungen über sein Gefährt. Der Schmetterling sei ein positiv besetztes Insekt und äusserst wandelbar. Und dies sei nun ja auch für die Menschheit in Sachen Klima gefragt.

Ein Gefährt aus Abfall

Die Haut des Schmetterlings besteht aus Platten, die aus PET-Abfällen aus dem Ozean gefertigt und mit einer dünnen Aluminiumhaut überzogen sind. «Ozean-PET und Aluminium sind leicht und nur so kamen wir auf das genaue maximale Gewicht von drei Tonnen», erläutert Palmer. «Und nur so dürfen und können wir den Schmetterling von unserem Tesla ziehen lassen.» Der «Solar Butterfly» sei nur gerade zwölf Tage vor Reisebeginn fertig gewesen, führt Palmer weiter aus. Die monatelange Verspätung auf den ursprünglichen Fahrplan sei den zahlreichen Lieferschwierigkeiten geschuldet. Er zeigt in der Folge die Dusche mit Wärmerückgewinnung und die Küche, die mit V-Zug-Geräten ausgestattet ist. «Natürlich mit einem Induktionskochfeld, das deutlich weniger Strom verbraucht», betont der Solarpionier. Er zeigt auf die Abfallhaut des Schmetterlings. Auf dieser sind Solarpanels angebracht, die beim Rasten oder beim Halt nach der Tagesstrecke die Batterien des «Solar Butterflys» und des Teslas aufladen.

2025, fünf Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen, will Palmer in Paris seine Weltreise beenden und bis dann «möglichst viele Leute zum Nachdenken anregen». Die Planung der Reise und die Suche nach den Sponsoren hätten insgesamt rund zwei Jahre gedauert. Er habe ein Team von etwa 200 Leuten, sagt Palmer, der «nur» die ersten drei Wochen der Reise selber als Präsentator mitfährt und danach zu Hause im «Kontrollzentrum» alles überwacht und begleitet. «Das jeweilige Viererteam oder Fünferteam besteht aus einem Kern von rund 25 Leuten und ist je drei Wochen im Einsatz», erklärt Palmer und bittet danach Baudirektor Weber und Beat Weiss, CEO des Tech Clusters, zum Interview. «Sie sind der erste Regierungsrat, den ich interviewe», sagt Palmer und zeigt sich danach erstaunt, wie viel der Kanton Zug und der Tech Cluster schon heute für die Energiewende tun.

