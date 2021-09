Unihockey Mit Moral und Glück zum Auftaktsieg: Zug United punktet Im ersten NLA-Match der Saison gelingt dem Team eine kleine Überraschung: Es knöpft dem Titelaspiranten Malans zwei Zähler ab.

Die Zuger freuen sich über den gelungenen Beginn. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 27. März 2021)

Nachdem Mario Stocker nach langsamem Anlauf seinen Penalty als dritter Zuger Spieler in Folge verwertet hatte, war der Jubel gross auf Seite der Zentralschweizer. Weil drei von vier United-Spielern ihre Penaltys verwerteten und Petter Nilsson drei von vier Malanser Versuchen entschärfte, standen die Zentralschweizer als Sieger in einer Partie da, in der sie keine Sekunde geführt hatten.

Die Bündner, die in der Vorbereitung mit dem Sieg im Supercup-Turnier überzeugt hatten, starteten stark, hielten das Balltempo hoch und schnürten die Zuger zuweilen in deren Platzhälfte ein. Das Bollwerk hielt bis zur 8. Minute. Dann fand zunächst Tim Braillard mit einem Querpass den aufgerückten Verteidiger Kevin Berry, der sich auch physisch in verbesserter Form zeigte als im Final der letzten Saison. Und nur 30 Sekunden später fand Mike Jäger erstaunlich viel Platz vor, den er zum 2:0 nutzte.

Zug kehrt nach grossem Rückstand zurück

Irgendwie fanden die Zuger aber einen Weg in die Partie. Bezeichnenderweise fiel der Anschlusstreffer durch Adrian Furger zum Ende des ersten Drittels nicht nach einer Kombination, sondern aus einem Gewühl mit einem springenden Ball heraus. Die Malanser drückten indes auch im zweiten Drittel weiter aufs Tempo und brachten die Zuger oft mit hohem Pressing schon früh in Schwierigkeiten. So provozierte die Linie um Braillard und Berry einen Ballverlust; diesmal bediente der Verteidiger seinen Center. Und als Nino Vetsch kurz nach Spielhälfte nach einem Konter auf 4:1 erhöhte, dachten wohl nicht weniger knapp 250 Zuschauer, die Punkte seien verteilt. Immerhin gelang es Alexander Hallén mit dem sehenswertesten Tor des Abends, die Zuger Hoffnungen am Leben zu erhalten. Der Schwede erwischte zuerst Romano Schubiger mit einem Tunnel und überwand dann Goalie Sandro Breu mit einem geschickt verzögerten Chip.

Der neue Zuger Trainer Antti Ruokonen nahm für das Schlussdrittel einige Umstellungen vor und es entwickelte sich ein intensiver Kampf, der über die gesamte Spieldauer ohne Strafen geführt wurde. Vermehrt tauchten nun die Zuger vor Breus Gehäuse auf. Es brauchte aber die Unaufmerksamkeit der Malanser Abwehr bei einem von Tim Mock schnell ausgeführten Freischlag auf Adrian Uhr, der wieder direkt quer auf Oliver Bäcklin legte. Der Schwede, offiziell als Notnagel für den verletzten Alexander Larsson engagiert, brachte die Spannung in die Sporthalle Lust zurück. In den letzten zweieinhalb Minuten drückten die Zuger mit einem sechsten Feldspieler anstelle von Keeper Nilsson auf den Ausgleich. Und als es schon fast aussichtslos schien, brachte Tim Mock den Ball irgendwie vors Tor, wo der Ball für Breu unhaltbar von der Stockschaufel Bäcklins zum 4:4 abgelenkt wurde.

Es folgte die Verlängerung, in der beide Mannschaften ihre Chancen zur Entscheidung hatten. Letztlich ging die Partie aber über die volle Distanz inklusive Penaltyschiessen – mit dem besseren Ende für Zug.