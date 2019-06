Mit schwerem Geschütz mitten im Wald

Als es noch nicht überall befestigte Strassen gab und die erforderlichen Maschinen noch nicht verfügbar waren, war das Wasser ein beliebter Transportweg. Das galt insbesondere für Holz. Laut dem Historischen Lexikon der Schweiz war das Flössen vom Mittelalter bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts die wichtigste und billigste Transportart für Stammholz. Heute gehört diese Technik in Europa fast überall der Vergangenheit an – ausser im Ägerital.

Etwa alle vier Jahre kann das Spektakel beobachtet werden. Das Aufrechterhalten der Tradition ist dabei ein Aspekt. In erster Linie ist das Flössen von Baumstämmen über den Ägerisee aber eine Notwendigkeit. Der Bergwald am südwestlichen Ufer des Sees ist steil und schlecht zugänglich. Die Ausfuhr des geschlagenen Holzes per Helikopter wäre viel teurer als der Transport im Wasser. Bevor das Holz geflösst werden kann, gibt es einige Vorarbeiten zu erledigen. Während der drei Wintermonaten wird Holz geschlagen.

Die einen Stämme rauschen dann von alleine in den See, anderen wird per Winde, Seilzug und Zapin (eine Kombination aus Hammer und Wendehaken) nachgeholfen. Mit einem Zischen tauchen sie ins Wasser. Aus den längsten Stämmen setzen die Arbeiter einen Rahmen zusammen. Die Vordersten werden zusammengebunden und zur Dreiecksform auseinandergespreizt. Die Stämme werden mit dem «Flösserhacken» in den Rahmen hineingestossen. Das Floss wird schliesslich mit Drahtseilen quergebunden. Dann wird das Floss mit Booten langsam über den See bis nach Unterägeri gezogen. 2016 hat der Schwyzer Filmemacher Thomas Horat das Spektakel verfilmt: