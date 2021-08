Leserbrief Mit tiefen Steuern und möglichst wenig Bürokratie wirtschaften Zur globalen Mindestbesteuerung

Ich bin sehr besorgt über den Vorstoss der sogenannten globalen Mindeststeuer. Folgendes Anschreiben habe ich an Bundesrat Ueli Maurer und Regierungsrat Heinz Tännler versandt: Bitte sagen Sie «Nein» zur globalen Mindestbesteuerung. Es ist ein unmarktwirtschaftliches Instrument von Ländern mit einem Ausgaben-, nicht Einnahmenproblem. Ich befürchte, am Ende wird es vor allem lokale KMU treffen, die keine Schlupflöcher nutzen – wie dies wahrscheinlich weiterhin Grosskonzerne können werden. Unsere Firmengewinnsteuern sollen steigen, von aktuell zirka 12 Prozent auf 15 Prozent. Das klingt vorerst nach wenig, obschon eine Steigerung um 25 Prozent. Aber was ist, wenn die Mindeststeuer in ein paar Jahren bei 18 oder 21 Prozent liegt? Und zwar, ohne dass die Schweiz darauf Einfluss hat und es einfach nachvollzieht (-ziehen muss). Als Mitaktionär, Verwaltungsrat und Geschäftsleitungsmitglied in mehreren KMU freue ich mich über die hervorragenden Rahmenbedingungen in der Zentralschweiz. Durch geringe Bürokratie und tiefe Steuern haben wir einen Vorteil gegenüber grossen Industrienationen wie zum Beispiel Deutschland, aber auch gegenüber beispielsweise dem Zentrumskanton Zürich. Ich möchte meinen Mitarbeitern weiterhin einen guten Arbeitsplatz mit gutem Gehalt bieten. Dies wird ermöglicht durch wenig Bürokratie und tiefe Steuern. Das setzt Investitionsanreize. Die angedachten Subventionen und Zuschüsse als Ausgleich für höhere Steuern will ich nicht. Ich will als KMU keine Subventionen beim Staat beantragen. Ich will keine Anwälte beschäftigen, um komplexe Subventionsformulare auszufüllen. Ich will mit tiefen Steuern und möglichst wenig Bürokratie wirtschaften können. Nur das garantiert gute Resultate.

Ludwig Karl, Zug