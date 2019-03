Viel «Tschingderassabum» am Baarer Kinderumzug Den kostümierten 1681 Schülern wehte ein teilweise heftiger Wind um die Ohren. Doch sie liessen sich den Spass am Kinderumzug dadurch nicht nehmen. Daniela Sattler

Als Blumen verkleidet machten sich einige Kinder auf den Weg. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Erich II. Andermatt warf mit seinem Gefolge Orangen aus. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Die Kinder tragen ein Lächeln auf den Lippen. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Aufwendige gebastelte Kostüme zeigen die Kinder hier. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Auch tragen die Schüler selbstgebastelte Tiermasken. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Die Schüler am Umzug: Süss und in knallrosa gekleidet. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Am Baarer Kinderumzug fehlte das EVZ-Kostüm mit Stierenkopf nicht. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) 1681 Schüler marschierten am traditionsreichen Umzug mit. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Ausgefallen und kreativ waren die Verkleidungen am Umzug. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Auch die Schüler verteilten Leckereien. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Als Kuh verkleidet und mit Glocke fest im Griff marschierte dieses Kind am Umzug mit. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Schnauz und Pfeife gehören zur Verkleidung (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Auf Traktoren nahmen diese Schüler teil. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Knallig bunt ging es zu und her. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Viele Kinder verkleideten sich als Kühe mit Kulleraugen und weissen Hörnern. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Ordentlich Konfetti stob durch die Luft. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Einige Kinder fuhren in kleinen Wagen mit. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Beste Laune hatten die Kinder an diesem Umzug. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Einen langen Bart gehört hier zur Verkleidung. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Mit spitzen Hüten und in verschiedenen Farben zeigen sich die Schüler. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zuger Zeitung(Baar, 4. März 2019) Der Räbevater ist auch für die Kleinen da. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Eine Zwischenverpflegung muss sein. (Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Kleine Bäcker waren am Umzug zu bestaunen. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Wie die Hühner auf der Stange drängen sich die Kinder hier zusammen. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) Früh übt sich: Die kleinsten greifen auch schon zum Instrument. (Bild: Christian H. Hildebrand, Baar, 4. März 2019) 25 Bilder Kinderumzug Baar: Die Kleinen ganz gross

Die Kostüme waren kreativ und die Mini-Narren zeigten sich in ausgelassener Stimmung, als sie sich am Montagnachmittag zur Umzugsparade versammelten. «Je kleiner, desto aufgeregter», brachte es Melanie Schweiger auf den Punkt. Schweiger ist Primarlehrperson an der Schule Wiesental und Mitglied im Organisationskomitee «Kinderfasnacht der Schulen Baar».

Die Kinder hätten mit den Vorbereitungen bereits vor Weihnachten begonnen, verrät Schweiger. Diese langjährige Baarer Fasnachtstradition, die vor allem dank grosser Unterstützung der Fasnachtsgesellschaft Baar sowie Räbevater Erich II. Andermatt umgesetzt werden konnte, sei natürlich ein Highlight für die Schulkinder. «Aber auch für uns Lehrpersonen – einfach für unsere ganze Schule», so Schweiger weiter. Jedes Schulhaus präsentierte ein eigenes Sujet: die Primarschule Wiesental das «eidgenössische Schwingfest», das Schulhaus Sternmatt I die «Eiszeit». Die Inwiler Schüler machten sich auf «Spurensuche», mit der Schule Sennweid ging es «ab in Garte» und die Schulklassen der Marktgasse glänzten unter dem Motto «Wir treiben es bunt». Natürlich fehlten auch die Kindergärtler nicht.

Selbst Petrus zeigte sich beeindruckt

Wie ein bunter Tatzelwurm bewegten sich die 1681 fantasievoll kostümierten Kinder der 87 teilnehmenden Schulklassen durch die fasnächtlich geschmückten Strassen des Dorfes. Konfetti, das nicht am Boden klebte, wurde vom Winde verweht. «Wir sind warm angezogen», versicherten Tim und Zekerijja (7) von der Schule Sennweid lachend. Sie waren als Rüebli unterwegs. Auch Petrus schien beeindruckt von dem, was er sah, und liess schliesslich doch noch die Sonne auf die bunte Schar scheinen. Dem bunten Treiben hatten sich auch die Montessori Tagesschule und die International School of Zug and Luzern angeschlossen.

Beim Rathaus sass Räbevater Erich II. Andermatt in seiner Kutsche. Von dort verfolgte er einen Teil des Umzugs. Dann schleuste er sich Orangen werfend ins Geschehen ein. Der Umzug, der vom Schulhaus Dorfmatt in Richtung Schulhaus Marktgasse zog, wurde mit viel «Tschingderassabum» von der Guggenmusik Profis-Ohrisch angeführt. Ein Teil der 18 Nummern bestand aus weiteren Guggenmusiken und die Jungtambouren schlossen den farbenfrohen Zug mit Trommelwirbeln ab.