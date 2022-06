Vereine Mitglieder der SVP Baar sammelten Müll ein Mit einer Aufräumaktion am Pfingstmontag machte die SVP Baar auf das Littering-Problem aufmerksam.

Baar Nicht nur kritisieren, sondern handeln! Unter diesem Motto engagiert sich die SVP-Baar mit Taten statt Worten für eine saubere Umwelt. Im Rahmen ihres «Clean up Days» haben Mitglieder der SVP am Pfingstmontag einen Beitrag für Lebensqualität und Natur geleistet und entlang der Lorze Richtung Höllgrotten Müll eingesammelt.

Räumen gemeinsam auf (von links): Hans Küng, Fränzi Keiser, Kathi Büttel und Michael Riboni. Bild: PD

Nebst unzähligen Zigarettenstummeln, PET-Flaschen und Alu-Dosen wurden auch diverse metallische Gegenstände aufgefunden. «Es ist wirklich unfassbar, was man bei einer Aufräumaktion in unserer Gemeinde in nur knapp vier Stunden zu sehen bekommt», kommentierte Gemeinderatskandidat Hans Küng das Erlebte.

Littering kostet die Zuger jährlich viel Geld

Mit ihrem «Clean up Day» hat die SVP Baar einen kleinen, aber umso wichtigeren Beitrag für eine saubere und intakte Umwelt geleistet. Littering ist ein bekanntes Phänomen, welches für die Allgemeinheit hohe Kosten verursacht. Schätzungen des Regierungsrates zufolge versucht Littering im Kanton Zug Kosten von jährlich 1,5 Millionen Franken. Pro Einwohnerin und Einwohner entspricht das rund zwölf Franken pro Jahr oder rund einem Franken pro Monat.

Das Littering-Problem kann nur gelöst werden, wenn die ganze Gesellschaft mitzieht. Mit ihrer Aufräumaktion wollte die SVP Baar die Bevölkerung auf diese Problematik aufmerksam machen und sensibilisieren.

Für die SVP Baar: Kathi Büttel