vEREINE/vERBÄNDE Mitgliederversammlung der GLP Kanton Zug Die neue GLP-Fraktion im Kantonsrat wurden an der Mitgliederversammlung vorgestellt. Die Wahlkampfgruppe präsentierte zudem das Fazit und die finale Rechnung der Wahlen.

Der Wahlsonntag vom 2. Oktober 2022 und der damit einhergehende Wahlsieg der Grünliberalen Kanton Zug liegt bereits schon ein Monat zurück. So finden sich die Mitglieder der Kantonalpartei am 28. Oktober in der Bibliothek der Stadt Zug zur letzten Mitgliederversammlung des Jahres ein. Da bis zum Jahresende keine Volksabstimmungen mehr anstehen, blieb Zeit für eine Analyse der Wahlen und ein Rückblick auf die vor einem Jahr gesetzten Ziele. Neben den altbekannten Gesichtern und neu gewählten Amtsträgern waren auch zahlreiche neue Mitglieder anwesend. Nach einer kreativen und amüsanten Vorstellungsrunde, führte die Parteipräsidentin Tabea Estermann durch das Programm.

Die neue Kantonsratsfraktion der Grünliberalen besteht aus Martin Zimmermann (Baar), Fabienne Michel (Cham), Reto Vogel (Risch), Joëlle Gautier (Zug), Klemens Iten (Unterägeri) und Tabea Estermann (Zug).

Somit gesellen sich 5 neue Kantonsräte zum bereits erfahrenen, bisherigen Martin Zimmermann, der die Rolle des Fraktionschefs übernehmen wird. Das Durchschnittsalter der GLP-Kantonsratsfraktion liegt bei 33 Jahren und der Frauenanteil beträgt Prozent.

«Das Amt ist eine wichtige Aufgabe»

Im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug haben Joëlle Gautier und Tabea Estermann auf das Doppelmandat (GGR und Kantonsrat) verzichtet. Tabea Estermann begründet: «Das Amt als Milizpolitikerin ist eine sehr wichtige Aufgabe. Eine saubere Vorbereitung der Sitzungen und Geschäfte, sowie die Aufbereitung von neuen Ideen und Vorstössen ist zeitintensiv. Zudem gibt es bei uns viele motivierte Kandidierende. Daher ist der Verzicht auf ein Doppelmandat gleichzeitig eine Entlastung für uns und eine Chance für andere Grünliberale, sich einzubringen.»

Die jüngste Amtsträgerin der Grünliberalen Zug

Somit stösst Nina Koller (neu) zu den drei bisherigen David Meyer (Fraktionschef), Daniel Marti und Stefan W. Huber in die GLP-Fraktion des GGR Zug.

Nina Koller ist mit 18 Jahren die jüngste Amtsträgerin der Grünliberalen Kanton Zug. Sie verkörpert den Wahlerfolg der Grünliberalen. Viele der neu gewählten Amtsträger sind aus der Jungpartei erwachsen. So haben Klemens Iten (Unterägeri) und Tabea Estermann (Zug) im Jahr 2019 zusammen die kantonale Jungpartei gegründet und geleitet. Die aktuelle Co-Präsidentin der JGLP – Fabienne Michel – wurde für Cham gewählt. Estermann präsentiert die Wahlziele mit einem «Soll-Ist-Vergleich» und erklärt stolz, dass fast alle Ziele erreicht wurden. Zudem präsentiert sie die Auswertung der Wahlkampfgruppe dazu was gut gelaufen ist und wo noch Verbesserungspotential besteht. Der Kassier Daniel Marti präsentiert darauf die finale Abrechnung der Wahlkampfkosten, welche erfreulicherweise tiefer als budgetiert ausfielen. Die finale Wahlrechnung wird im Sinne der Transparenz auf der Website der Grünliberalen aufgeschaltet.

Zudem genehmigte die Mitgliederversammlung das Budget für das Jahr 2023, welches eine grosse Änderung zu den Vorjahren enthält: Einen Posten für das Generalsekretariat. Dieses soll zur zunehmenden Professionalisierung der Grünliberalen im Kanton Zug beitragen. Der neue Generalsekretär Patrick Spreng stellte sich in diesem Zusammenhang den Mitgliedern vor.

Zum krönenden Abschluss wurden die ausgehenden Kantonsräte Daniel Stadlin, Daniel Marti und Claus Soltermann für Ihre grossen Verdienste im Kantonsrat gewürdigt.

Bei einem Apéro liessen die Mitglieder den Abend mit einem regen Austausch von Ideen, Erlebnissen und Plänen ausklingen.

Für die GLP Zug: Tabea Estermann, Präsidentin GLP Zug