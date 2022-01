Ausblick Gesamterneuerungswahlen: Mitte Zug will stärkste Fraktion im Kantonsrat bleiben Am Dreikönigstreffen informierte die Mitte Zug über die Strategie für die kommenden Gesamterneuerungswahlen.

Vertreterinnen und Vertreter der Mitte Zug informierten über das anstehende Wahljahr. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Januar 2022)

«Wir freuen uns auf das kommende Wahljahr», sagte Fabio Iten, Fraktionschef der Mitte Zug am Donnerstagabend. 2022 wird im Kanton Zug unter anderem das Jahr der grossen Gesamterneuerungswahlen. Am Dreikönigsgespräch der Mitte Zug präsentierte die Kantonalpartei die Wahlziele und Teile der zugehörigen Strategie.

SilviaThalmann-Gut (links) und Martin Pfister (rechts) stellen sich wieder zur Wahl. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Januar 2022)

Die Ziele sind auf vielen Ebenen glasklar. Die drei Sitze im Regierungsrat will die Partei erhalten, wie der stellvertretende Präsident der Kantonalpartei Andreas Hausheer ausführte. Sicher ist bereits, dass sich Gesundheitsdirektor Martin Pfister und Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut wieder zur Wahl stellen werden. Der dritte Mitte-Regierungsrat Beat Villiger gab schon vor längerer Zeit bekannt, dass er auf eine weitere Kandidatur verzichten würde. Wer also soll als dritter Regierungsratskandidat präsentiert werden? Das ist gemäss den Vertretenden Mitte derzeit noch offen. Die Abklärungen laufen, sodass «allerspätestens Ende März» ein geeigneter Kandidat oder eine geeignete Kandidatin vorgestellt würde.

Sitze auf Gemeindeebene sollen verteidigt werden

Neben der Vertretung im Regierungsrat will die Mitte ihre Sitze auch im Kantonsrat verteidigen. «Unser oberstes Ziel ist es, die stärkste Fraktion zu bleiben», schildert Andreas Hausheer. Aktuell gehören der Fraktion 21 Mitglieder der Mitte und vier der GLP an. Wenn es gelinge, das Mandat noch um ein, zwei Sitze zu erhöhen, sei man natürlich nicht unglücklich.

Der Zuger Nationalrat Gerhard Pfister lobte die Zuger Regierung für die Coronapolitik. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Januar 2022)

Auf gemeindlicher Ebene sind neun Gemeindepräsidien von Mitte-Mitgliedern besetzt. Jene will man verteidigen und darüber hinaus das Stadtpräsidium besetzen. Die Partei gab erst kürzlich bekannt, dass Stadtrat Urs Raschle um das Präsidium kandidieren wird. Er ist derzeit Vorsteher Soziales, Umwelt und Sicherheit. «Neben den Präsidien möchten wir unsere Positionen in den Gemeinderäten erhalten», sagte Hausheer. Die Ortsparteien seien dabei, Kandidatinnen und Kandidaten für die Listen zusammenzustellen.

Die Mitte wolle aber nicht nur mit Kandidatinnen und Kandidaten überzeugen, sondern ebenfalls mit politischen Inhalten, so Wahlkampfleiter Matthias Zoller. Zu diesem Zweck lancierte die Mitte im November eine Umfrage, bei welcher die Zuger Bevölkerung Stellung zu verschiedensten Themen nehmen konnte. Zu den Hauptanliegen zählen unter anderen ein gesunder Lebensraum, die Verkehrsinfrastruktur, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im Bereich des gesunden Lebensraums beschäftigt der bezahlbare Wohnraum, der im Kanton Zug fehle vor allem unter 35-jährige und über 60-jährige Zugerinnen und Zuger. Das sei laut Zoller ein wenig überraschendes Umfrageresultat, verhelfe der Partei aber so klare politische Handlungsfelder abzustecken. Besonders bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll ein Schwerpunkt gesetzt werden, was sowohl Regierungsrätin Silvia Thalmann als auch Fraktionschef Fabio Iten betonen.

Matthias Zoller ist Wahlkampfleiter der Mitte Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Januar 2022)

Man zeigt sich optimistisch

Präsident der Mitte Schweiz und Zuger Nationalrat Gerhard Pfister richtete gegen Ende grosses Lob an die gesamte Zuger Regierung und deren Pandemiepolitik. Er ist überzeugt, dass dieser effizienten Politik, welche auch von den drei Mitte-Mitgliedern getragen wurde, im Oktober Rechnung getragen werden dürfe und solle.