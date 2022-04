Vereine/Verbände Moana Gasser beweist viel Geschicklichkeit Die Turnerin von Status Baar qualifizierte sich für die Rhönrad-Schweizer-Meisterschaft in Buochs.

Moana Gasser mit dem Vereinsmaskottchen Rhönina. Bild: PD

Nachdem die Schweizer Meisterschaft 2021 pandemiebedingt verschoben werden musste, konnte sie am vergangenen Sonntag in Buochs durchgeführt werden. Aus der ganzen Schweiz reisten die besten Turnerinnen und Turner an, um sich in den Rhönrad-Disziplinen Sprung, Gerade, Spirale und Paarturnen zu messen.

Zum ersten Mal hat sich eine Turnerin des Satus Baar in der Disziplin Spirale qualifiziert. Dazu musste Moana Gasser im Laufe des Jahres an mehreren Wettkämpfen teilnehmen und eine gute Platzierung erhalten.

Radkontrolle, Kraft und Körperspannung gefragt

Beim Spiraleturnen bewegt sich das Rad nur auf einem Reifen im Kreis. Das Rad hat dabei einen Neigewinkel von 60 Grad (grosse Spirale) oder von 30 Grad (kleine Spirale). Es werden verschiedene Elemente aneinandergereiht. Die Faszination und Schwierigkeit besteht darin, das Rhönrad nur durch Gewichtsverlagerungen in die gewünschte Bewegung zu bringen. Dazu braucht es eine gute Radkontrolle, Körperspannung und Kraft.

Nach dem traditionellen Einmarsch der rund 50 Turnenden mit Musik und Fahnenträgern begann sogleich der Wettkampf. Bereits am Vormittag fand der Spiralen-Wettkampf im Level 1 unter den Augen der aufmerksamen Kampfrichter und dem zahlreich erschienenen Publikum statt. Jedoch lief es der Baarer Turnerin nicht wie gewünscht, und sie erreichte keinen Podestplatz – nicht zuletzt wegen des ungewohnt rutschigen Bodens. Aber wie sagt man so schön: «Dabei sein ist alles.»