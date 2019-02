Leserbrief Möbel mit Seele «Der Zeitgeist bleibt draussen», «Zuger Zeitung» vom 1. Februar

Besten Dank für den Artikel über den Antikmöbel-Restaurator Hansjörg Baumann. Es ist schön, dass er mit 79 Jahren seinen Schreinerberuf immer noch mit Freude ausübt. Seine Kritik an der Wegwerfgesellschaft verstehe ich. Ich glaube auch, dass ein Möbel, das individuell für die Kunden geschaffen wurde, für lange Zeit Freude bereitet. Im Kanton Zug gibt es viele gute Schreinerei-Werkstätten, in denen Möbel, Küchen und Schränke in unterschiedlichsten Stilrichtungen hergestellt werden. Darunter ist auch der eine oder andere Betrieb, der Antikmöbel-Restaurationen anbietet. Ich wünsche Herrn Baumann viele schöne Aufträge – und dass er seinen Beruf noch lange ausüben kann.

Roland Speck, Oberwil, Präsident Schreinermeister-Verband Kanton Zug