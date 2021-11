Mobilfunk In Menzingen soll eine neue Antenne gebaut werden Sunrise, Salt und Swisscom haben dazu ein Baugesuch eingereicht. Der Baustart ist nächsten Frühling geplant.

Die Profile für die geplante Antenne sind erstellt. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 26. Oktober 2021)

Gleich eingangs Weiler soll sie entstehen, die neue Antenne. Auf Grundstück 928 an der Sagenmattstrasse in Finstersee bei Menzingen planen Sunrise UPC, Salt und Swisscom, gemeinsam eine neue Antenne zu errichten. Das Gesuch liegt aktuell auf der Einwohnergemeinde auf, noch bis zum 3. November kann Einsprache erhoben werden.

Die Antenne soll laut Plänen direkt am dort stehenden Gebäude aufgebaut werden. Voraussichtlicher Baustart für das 120'000 Franken teure Objekt ist im Mai nächstes Jahr. Noch im selben Monat soll die Antenne fertiggestellt sein.

Wo immer möglich wird die Antenne gemeinsam genutzt

Rolf Ziebold, Mediensprecher von Sunrise UPC, erklärt auf Anfrage, dass Mobilfunkanbieter wo immer möglich eine Antenne gemeinsam nutzen. Rund ein Drittel aller Standorte würden von mehreren Betreibern genutzt. «Leider wird eine solche gemeinsame Nutzung durch die unnötig strengen Grenzwerte verhindert, weil sich die Betreiber an einem gemeinsamen Standort auch die Leistung teilen müssen», erklärt Ziebold. Das heisst, insbesondere im Siedlungsgebiet könnten Mobilfunkstandorte meist nicht gemeinsam genutzt werden, weil aufgrund der «zu geringen Leistung» nicht die von den Kundinnen und Kunden «gewünschte Abdeckung» beziehungsweise «die gewünschte Kapazität erbracht werden» könne.

Die Sunrise sieht vor, die Antenne mit allen Mobilfunkgenerationen zu bedienen, das heisst 2G bis 5G. Ziebold betont, dass der Bund die Antennen technologieneutral genehmige und die Mobilfunkgenerationen (2G–5G) sich in allen konzessionierten Frequenzbereichen nutzen liessen. «Aufgrund dieser Technologieneutralität finden sich in den Baugesuchen keine Angaben zu den Mobilfunkgenerationen.» Ausserdem fügt er an, dass 5G-Anlagen dabei weniger Strahlung erzeugten und weniger Energie (bei gleicher Datenmenge im Vergleich zu 4G) verbrauchen. «Daher ist es sinnvoll, auf Anlagen mit der modernen und effizienten 5G-Technologie zu setzen.»

Grund für die neue Antenne sei der Mobilfunknetzausbau, inklusive der 5G-Technologie, welchen die Sunrise in allen Regionen der Schweiz vorantreibe. Auch Viola Lebel, Mediensprecherin von Salt, betont auf Anfrage: «Der Standort in Finstersee ist für uns wichtig, um das Netz in dieser Gegend für unsere Kunden zu verbessern. Unter anderem aufgrund des exponentiell steigenden Datenkonsums ist der kontinuierliche Netzausbau dringend notwendig.»

Annina Merk, Presseverantwortliche bei Swisscom, ergänzt: «Das Datenvolumen auf dem Swisscom Netz wächst laufend und erhöht sich jedes Jahr um zirka 30 Prozent, während Swisscom lediglich 5 Prozent ausbauen kann.» Damit die Kundschaft überall und auch in Zukunft eine gute Mobilfunkversorgung nutzen könne, müsse man das Netz darum laufend ausbauen und mehr Kapazität schaffen, damit das Datenvolumen bewältigt werden könne.