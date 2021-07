Mobilität E-Trottinette von «Tier» sind neu auch in Rotkreuz verfügbar Die Nachfrage sei gross, heisst es beim Unternehmen. Mit Rotkreuz wird nach Zug und Cham die dritte Gemeinde im Kanton mit den Trottinetten versorgt.

Freuen sich über das neue Angebot: Emre Argön, Tier; Patrick Wahl, Gemeinde Risch; Peter Glanzmann, Gemeinde Risch; Nico Misselwitz, Roche Diagnostics; Ercan Recan, Gemeinde Risch; Peter Wicki, Zug Estates (von links). Bild: PD

(rh) Am 20. Mai startete das Unternehmen Tier sein E-Trottinett-Angebot in Rotkreuz. «Nach dem erfolgreichen Start in Zug und Cham ist Rotkreuz bereits die dritte Gemeinde in der Region, in welcher Tier diese neue, effiziente Form der Mobilität zur Verfügung stellt», heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Risch. Tier, nach eigenen Angaben Europas führender Anbieter im Bereich Mikromobilität mit Sitz in Berlin, ist mit seinen E-Trottinetten der grösste Mikromobilitätsanbieter in der Schweiz und bereits in Zürich, Basel, Bern, St. Gallen und Winterthur aktiv.

Tier stellt seit über 10 Monaten im Kanton Zug seine E-Trottinette mit austauschbaren Batterien zur Verfügung. Die Nachfrage sei sehr gross und zeige, dass E-Trottinette ein beliebtes Fortbewegungsmittel seien. Der bisherige Perimeter von Zug und Cham wurde auf Rotkreuz erweitert, sodass die E-Trottinette nun in der ganzen Region genutzt werden können. Ausgenommen sind die Gemeinden Steinhausen und Hünenberg, in denen durchgefahren, nicht aber das E-Trottinett abgestellt werden darf.

Eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr

Patrick Wahl, Vorsteher des Ressorts Planung/Bau/Sicherheit der Gemeinde Risch, unterstützt die Einführung der Tier-E-Trottinette in Rotkreuz: «Vor zwei Jahren konnten wir erste Erfahrungen mit E-Trottinetten machen. Wir haben daraus gelernt und so bietet Tier nun E-Trottinette mit einer Hublösung an. Diese Lösung wurde zusammen mit den SBB, Roche Diagnostics und Zug Estates erarbeitet. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass E-Trottinette grosses Potenzial haben, den Anteil an nachhaltiger und effizienter Mobilität in der Region zu erhöhen. Sie decken die ‹erste und letzte Meile› ab und bilden damit eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr.»

Emre Argön, Geschäftsführer Tier Schweiz, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Wir freuen uns, dass wir in Zug einen solch positiven Start hinlegen durften. Jetzt im Sommer sehen wir, dass der Bedarf an individuellen Mobilitätsoptionen weiter steigt. Gerade in der aktuellen Situation ermöglicht die Nutzung unserer Trottinette die problemlose Einhaltung der nach wie vor geltenden Abstandsempfehlungen.»

«Hubs» sorgen für Ordnung

Tier bietet seine E-Trottinette in Rotkreuz nach dem «Hub-Prinzip» an. Das heisst, ein E-Trottinett kann nur an definierten Standorten (sprich: Hub) ausgeliehen und wieder abgestellt werden. Die besonderen Anforderungen der Gemeinde und die enge Kooperation mit den Betriebsstandorten von SBB, Roche Diagnostics und Zug Estates haben laut Mitteilung eine solche Parklösung nahegelegt. Durch Sicherstellung der notwendigen Hub-Dichte sei die Verfügbarkeit der Geräte für Nutzerinnen und Nutzer jedenfalls sichergestellt und es entstehe im Vergleich zu sogenannten Free-Floating-Modellen kein Nachteil.

Ausgeliehen werden können die Trottinette an folgenden Standorten: Bahnhof Nord, auf der Westseite des Aufnahmegebäudes; Personenüberführung Ost, auf dem Areal von Zug Estates; Quartiertreff, Suurstoffi 11; Suurstoffi 41c, hinter Swiss International School; Suurstoffi zwischen Gebäude 20 und 22; Roche, Chamerstrasse beim Parkplatz P1; Roche, Industriestrasse, beim Restaurant Quadra (B1); Roche, Einfahrt Parkplatz P5; Parkplatz Erlenring 2; Erlenpark.