Mobilität ZVB positioniert sich als E-Kompetenzzentrum Die Werkstatt der Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB), die Zugerland Technik, hat als einen von zwei Betrieben in der Schweiz das EvoBus-Zertifikat für E-Mobilität erhalten. Damit kann sie Reparaturen und Wartungen an E-Bussen, E-Lastwagen und E-Cars vornehmen.

Ein E-Bus und Dacharbeitsplatz. Bild: PD

(haz) Die ZVB mit ihrer Werkstatt Zugerland Technik hat das EvoBus-Zertifikat für E-Mobilität erhalten, wie die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) melden. Damit ist sie befähigt, Reparaturen und Wartungen an eigenen und fremden E-Nutzfahrzeugen der vorzunehmen. Der Fokus liegt auf E-Bussen, aber auch E-Lastwagen, E-Transporter, E-Vans und E-Cars können neu unterhalten und repariert werden. Die ZVB ist der zweite Betrieb in der Schweiz, der diese Zertifizierung erreicht hat. Dafür musste eine Reihe von Kriterien erfüllt sein wie Dacharbeitsplätze, Spezialwerkzeug für Elektrofahrzeuge und spezielle Schutzausrüstungen für das Personal.

Kompetenz in Sachen Elektromobilität