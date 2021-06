Kolumne «Zuger Ansichten»: Mobilität bewegt Kantonsrat Thomas Gander über die Notwendigkeit von Mobilität. Kantonsrat Thomas Gander, FDP, Cham Merken Drucken Teilen

Wie wichtig die Mobilität für eine funktionierende Gesellschaft ist, hat die Situation rund um das Coronavirus eindrücklich gezeigt. Die Mobilität befördert nicht nur Menschen, sondern auch Güter und letztlich Daten und Informationen. Eine gut funktionierende Mobilität ist ein Garant und das Fundament für eine florierende Wirtschaft. Genau dafür setzt sich die FDP des Kantons Zug ein. Die FDP will und unterstützt eine allumfassende Mobilität. So sollen weder Fussgänger gegen Velofahrer noch Autofahrer gegen ÖV-Benutzer ausgespielt werden.

Miteinander statt Gegeneinander lautet diesbezüglich unser Motto. Ein gutes Mobilitätskonzept berücksichtigt alle Verkehrsteilnehmer, bringt Sicherheit und Effizienz. Dies gilt sowohl beim Weg von oder zur Arbeit, wie auch in der Freizeit.

Doch wie kann das bewerkstelligt werden? Ein Blick in das in Arbeit befindliche Mobilitätskonzept des Kantons Zug klärt auf: Es gilt die Mobilität der heutigen Zeit anzupassen, die Infrastrukturen mit den Nachbarkantonen zu vernetzten und diese wenn nötig auszubauen. Mit der Eröffnung der Tangente Zug/Baar, die massgeblich von den Liberalen des Kantons Zug unterstützt und mitgestaltet wurde, wird das zweite von vier Puzzleteilen des Zuger Gesamtverkehrskonzepts diesen Monat dem Verkehr übergeben. Nach dem Bau der Umfahrung Cham-Hünenberg, der bald in Angriff genommen wird, muss noch das vierte Puzzlestück angegangen werden, nämlich die Umfahrung der Stadt Zug. Die Infrastruktur muss jedoch auch intelligenter werden. Zukünftig sollen die Verkehrsflüsse mittels Digitalisierung gemessen, und, wo möglich und sinnvoll, gelenkt und gesteuert werden. Die Chancen neuer Formen der Mobilität müssen auf ihre möglichen Wirkungen geprüft und wenn nötig und möglich die Spitzenstunden des Verkehrs geglättet werden. Baulich und finanziell wird es zukünftig nicht mehr möglich sein, dass wir die Infrastruktur für die Spitzenstunden dimensionieren. Daher zählt das Brechen der Spitzenstunden zu den zentralen Elementen eines gut funktionierenden Mobilitätskonzeptes. Dazu kann das sogenannte «Mobility Pricing» ein gutes Mittel darstellen. Dabei wird die zurückgelegte Strecke, unabhängig vom Verkehrsträger, zu den Spitzenstunden finanziell belastet und im Gegenzug an Randzeiten vergünstigt.

Was es in Sachen Mobilität dringend braucht, ich wiederhole mich gerne, ist ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Die FDP ist klar gegen die Verteufelung des Autos sowie einen bedingungslosen Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Es bringt nichts, nur Parkplätze zu reduzieren. Viel wichtiger ist die Kombination beziehungsweise die Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger. Nur so können die Verkehrsprobleme, die uns Zugerinnen und Zuger heute noch belasten, gelöst und eine optimale Mobilität im Kanton Zug umgesetzt werden. Zwei gute Beispiele für eine kluge Mobilität sind die Busse, die die EVZ-Fans nach den Spielen nach Hause bringen, sowie die Stadtbahn, die täglich Tausende von ihrem Wohnort zur Arbeit und wieder dorthin zurückbringt. Klar braucht es auch im öffentlichen Verkehr zusätzliche Ausbauten. So kann aus meiner Sicht mit der soeben lancierten Gesetzesinitiative «Zuger ÖV stärken – Ja zur 2. Etappe Stadtbahn» eine Lücke im Bahnangebot geschlossen werden.

Der Druck wird übrigens nicht abnehmen. Fast alle Zuger Gemeinden wachsen jährlich und dies schnell. Mit dem Mobilitätskonzept welches sich derzeit in der öffentlichen Mitwirkung befindet, haben wir die Chance, die bestehenden Probleme schnell und kompromisslos anzupacken.