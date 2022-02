Motion Stadt Zug: GLP-Vertreter fordert Hilfe für die Zivilbevölkerung in der Ukraine GGR-Mitglied David Meyer hat eine dringliche Motion eingereicht. Der Stadtrat wird beauftragt, aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Gelder zur Verfügung zu stellen.

In seiner Motion fordert David Meyer, dass der Zuger Stadtrat aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2021 einen «substanziellen Beitrag» von mindestens 10 Franken pro Zuger Einwohner an humanitärer Hilfe für Menschen in oder um die Ukraine zur Verfügung stellt. Dies soll via Hilfswerke, etwa die Glückskette, Unicef, das IKRK oder nationale Rotkreuz-Organisationen geschehen. Die Motion soll dringlich behandelt werden, damit die Unterstützung möglichst bald fliessen kann.

Die militärische Invasion von Russland in die Ukraine hat grosse Flüchtlingsströme ausgelöst. «Dieser Krieg auf dem europäischen Kontinent, nur etwas über eintausend Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, wird eine humanitäre Katastrophe auslösen, die sich überall ausbreiten wird», begründet Meyer. «Wenn der Krieg in der Ukraine andauern und sich verschärfen sollte, könnte dies dramatische Folgen für die Bevölkerung haben und zur grössten humanitären Notlage seit dem 2. Weltkrieg führen.» Derzeit sei es schwierig, das Ausmass der humanitären Bedürfnisse einzuschätzen, «aber schon sehr bald dürfte unsere materielle Hilfe und finanzielle Solidarität existenziell sein».

Erst kürzlich sei im Grossen Gemeinderat das Eigenlob gross gewesen, wie die Stadt Zug nach dem 2. Weltkrieg Fürstenfeld unterstützt hatte. «Es ist jetzt der Moment, mehr als nur lobende Worte für damals zu finden, sondern der ukrainischen Bevölkerung substanzielle Hilfe zu bieten», so Meyer. (rh)