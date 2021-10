Reformierte Kirche Zug Ursula Müller-Wild heisst die neue Präsidentin des Kirchenrats Die Zugerin war die einzige verbliebene Kandidatin im zweiten Wahlgang für die Legislatur 2022 bis 2025.

Ursula Müller-Wild. Bild: PD

Ursula Müller-Wild wurde am Dienstag in stiller Wahl als neue Präsidentin des Kirchenrats der Reformierten Kirche Kanton Zug gewählt. Dies, nachdem ihr Mitbewerber Christian Bollinger nicht zum zweiten Wahlgang angetreten war, wie es in einer Mitteilung heisst. Ursula Müller-Wild nimmt ihr Amt per 1. Januar 2022 zur neuen Legislaturperiode bis 2025 auf. Die Zugerin folgt auf Rolf Berweger, der das Amt seit 2014 bis Ende Jahr innehat und im Frühling seinen Rücktritt bekanntgab.

«Ich bin überzeugt davon, dass christliche Werte ihren Platz in der heutigen Gesellschaft haben. Darum möchte ich gemeinsam mit allen unsere Kirche stärken, weiterentwickeln und für kommende Herausforderungen fit machen», wird Ursula Müller-Wild in der Mitteilung zitiert. Seit 1998 ist sie Mitglied des Kirchenrats und seit 15 Jahren dessen Vizepräsidentin. Im Rat ist sie zuständig für das Ressort Diakonie. (bier)