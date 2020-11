Leserbrief «Multinationale Unternehmen sind eher Teil der Lösung als Teil des Problems» Zur Abstimmung über die Initiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» vom 29. November

Die Probleme der «Konzerninitiative» beginnen schon beim Titel der Vorlage: Der Name suggeriert, dass nur einige Grosskonzerne betroffen wären. Kleine und mittelgrosse Unternehmen hätten nichts zu befürchten, so der Tenor. Wer sich näher mit dem Thema befasst, merkt jedoch rasch: Das stimmt hinten und vorne nicht. Tatsächlich ist im Initiativtext nicht ein einziges Mal von «Konzernen» die Rede. Es geht immer nur um Unternehmen. Und genau das ist der springende Punkt: Auch wenn die Initianten gerne das Gegenteil behaupten, betreffen die extremen Forderungen auch Zehntausende KMU im ganzen Land. Ich denke dabei zum Beispiel an den beispiellosen Haftungsmechanismus oder die ausufernde Sorgfaltspflicht, welche die Initiative vorsieht. Forderungen wie diese wären für viele KMU mit gewaltigen Kosten und einer riesigen Bürokratie verbunden. Zudem machen diese Risiken international tätige Unternehmen für Klagen aus aller Welt angreifbar. Für mich ist klar: Die extreme Initiative schadet der Schweiz, unseren Unternehmen und letztlich den Menschen in den Entwicklungsländern.

Markus Risi, Oberwil

Zur stark emotional diskutierten Konzernverantwortungsinitiative (KVI) möchte ich gerne folgende Frage in den Raum stellen: Wie viele T-Shirts braucht der Mensch? Kürzlich las ich, dass eine der erfolgreichsten Fashion-Bloggerinnen der Schweiz stolz darauf hinwies, dass sie in den letzten Jahren nie zweimal das gleiche Outfit getragen hat. Da braucht man ziemlich viele T-Shirts respektive Oberteile!

Ich bin sicher, Sie ahnen bereits, worauf ich hinaus will: Die Fast-Fashion-Industrie als eine der umweltschädlichsten und menschenrechtsmissachtendsten Industrien überhaupt.

Trotzdem, in der KVI kommt sie nicht vor. Von den neun Beispielen auf der Website der Initiative sind sechs zu Glencore, nicht einmal die grossen Konsumgüterfirmen der Schweiz schaffen es auf die Liste. Meine Vermutung: Sie sind zu nahe am Konsumenten, denn welcher Konsument möchte bei jedem Stückli Schokolade oder Schluck Kaffee überlegen müssen, ob da wohl ein armes Kind in Afrika mitpflücken musste ...

Ginge es der KVI tatsächlich um nachhaltigere und gerechtere Produkte, hätten sie ebenso Gesetze vorschlagen können, welche es für Fast-Fashion-Giganten wie Zara und H&M unattraktiv machen würden, weiterhin in der Schweiz präsent zu sein. Wenn schon Gutmensch, dann richtig Gutmensch!

Somit bleibt die KVI ein Gesetz für das gute Gewissen. Oranges Fähnchen auf dem Balkon aufhängen und fröhlich weiterkonsumieren. Dieses Ausmass an Ignoranz macht mir Sorgen, denn eine Demokratie lebt vom verantwortungsbewussten Citoyen. Ich schlage deshalb die KVI II vor: die Konsumenten-Verantwortungs-Initiative. Denn nichts ist furchterregender für Konzerne als informierte und verantwortungsbewusste Konsumenten.

Ich bin gespannt, wie viele Fähnchen dann auf den Balkonen hängen werden, wenn es um Eigen- und nicht mehr um Fremdverantwortung geht.

Für alle gutgläubigen Menschen in der Schweiz, die tatsächlich glauben, sie würden den Menschen in der Dritten Welt Gutes tun mit der Annahme der Unternehmensverantwortungsinitiative, empfehle ich dringend, den Gastkommentar in der Zuger Zeitung vom 12. November, auf der Seite 2, des gebürtigen Sudanesen Constantine Bartel zu lesen. Dieser bestätigt die Äusserungen in meinem Leserbrief vom 6. November.

Zitat Bartel: «Multinationale (westliche) Unternehmen sind eher Teil der Lösung als Teil des Problems.»

Emil Schweizer, Kantonsrat SVP, Neuheim