Kolumne Mundartecke «Mit Tuubeeier gids Spiägeleier» Mit seiner monatlichen Mundartecke möchte Autor Andreas Bossard die Leute zum Schmunzeln bringen über Ereignisse vergangener Zeiten. In dieser Ausgabe geht es um den Zuger «Kabyzinerturm». Andreas Bossard

Der Kapuzinerturm in Zug. Bild: Maria Schmid (Zug, 29. April 2021)

D Kabyziner sind üüsi Nochbere gsy. Fascht jede Taag hämmer die Brüeder gsee d Schanz uuf und abgoo. Es isch ire chürzischt Wääg uf d Poscht und de Baanhof gsy. Bsunders uufgfalle isch mier de Brueder Leodegar. Är isch müeterlichersyts wyt usse mit üüs verwandt gsy. Är isch ganz en frööliche Maa gsy und hed öppe mit de Lütt uf de Strooss gschwätzt. Mier Chind händ öppe es Helgeli überchoo, wo mier wiä d Fuessballbildli gsammlet händ. De Brueder Leodegar hed im Chlooschter au d Süü und d Hüener bsorget und au mit em Gmües und de Chrüütli gschwätzt. Är hed gsäid, die wachsid esoo besser.

De Choch i de Chlooschterchuchi isch froo gsy um die Pracht us em Garte. Will de Leodegar en grüene Tuume ghaa hed, händ au d Nochbere, öppe bi Ugfeel im Garte, de Brueder um Root gfrooget. Är hed choge gäärn Tiär ghaa und hed öppe vo de Ross uf em Puurehof vo syne Eltere verzellt. Är isch au mit befründete Familiä uf Obersaxe und is Wallis i d Ferie ggange. Für die Mäitli häig är i de Schryner Buutig vom Chlooschter e Bääbischtube baschtlet.

Wil är so lüütseelig gsy isch, bini öppe a d Chlooschterpforte go lüüte und de Brueder Leodegar hed mier de Garte und syne Tiär zäigt. Är isch mit mier au uf de Kabyzinerturm gschtige. Jede Taag hed är d Uur vom Turm müesse uufzie. Die Uur schlood no hüt s Zyt mit irem Hammer ad Glogge. Die sääb lüütet amigs am 8. Mai de Fride i d Wält use. 1945 isch d Schturmglogge zunere Fridesglogge worde. E viärtel Schtund lang ghöört me am Oobig am achti die schööne Töön.

Uf em Turm heds au en Kanone ghaa. Die hed mer amigs am Herrgottstaag (Fronleichnam) id Männerbadi use proocht. Deet händ d Herrgottskanonier am Morge am sächsi gschosse, und alli Lüüt händ gwüsst, d Prozässion wird duregfüert.

Ich bi wäärli schtolz gsy, as i ha töffe zu dere Glogge ufe schtägere. D Tuube sind voll Angscht verchlüpft und devoo gfloge. Duezmol händ e huufe Tuube i de Nische uf em Turm iri Näschter ghaa. Me hed nonig alli Eggeli und Schiessscharte mit Gitter vermacht ghaa. Demit d Tuubeploog nid z gross cha wäärde, hed de Leodegar amigs es paar Eier us de Näschter gnoo. Ich ha die Eier in es Chöörbli ine gläid und süüferli die 76 Tritt zum Garte abe träid.

De Leodegar hed mi id Chuchi mitgnoo und mier händ en Brootpfanne füre gnoo. Äis Eili ums ander hämmer uufgschlaage und id Pfanne ine too. S Braüsle vo dene vile chyne Spiägeleili hed luschtig uusgsee. Scho bald sind die Eili fertig pröötlet gsy. Im Hof usse hämmer denn die Eili mit echli Broot gässe. Das Mööli isch chäibe guet gsy. Wo mier eso ggässe händ, sind zwee anderi Brüeder verby gloffe und händ brevieret. Die händ es bizzeli gigelet, wos die spezielle Spiägeleier gsee händ.

Dehäime hani gsäid: Weni grooss bi, wott i au Brueder wärde. Deet obe isch es chlyses Paradys, und drum goni au is Chlooschter.

De Brueder Leodegar hed nid immer töffe z Zug blybe. Spööter hed mer ne uf Rapperswil versetzt, und syn Lääbesoobig hed är im Wäsmeli z Luzärn verbroocht. Läider hed me 1997 s Kabyzinerchlooschter gschlosse. Es hed zwenig Noochwuchs ghaa. Au ich han en andere Wääg ygschlaage.

Im Joor 2000 isch e nüüi Gmeinschaft is Chlooschter zoge, und s Gibätt und s Lääbe i dene Muure und im Garte good uf e schööni Art wyter. S Chlooschter ghöört de Bürgergmeind. D Bürger und de Root sind zfride, as vom Turm s Glöggli wyter lüütet und as deet bättet und fridli ggläbt wird.