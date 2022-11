Vereine&Verbände Murat Yakin steht Red und Antwort Mit Murat Yakin war der Trainer der Schweizer Fussball-Nati Gast im Parkhotel in Zug, wo er sich den Fragen Bruno Wallers stellte.

Bruno Waller und Nati-Trainer Murat Yakin. Bild: PD

Zug ist bekanntlich keine Fussball-, sondern eine Eishockeyhochburg. Doch dank Bruno Wallers Einladung an Schweizer Fussballnationaltrainer Murat Yakin war Mitte Oktober im Parkhotel in Zug Fussball «das ultimative Thema». Yakin stellte sich den Fragen Wallers, der seit 2011 jährlich rund vier Prominente Sportgrössen in den Wallers Premium Club einlädt. «Ich bin hocherfreut, dass Du trotz der baldigen WM in Katar bei uns zu Besuch bist», empfängt Waller den Nationaltrainer, der vor zehn Jahren schon einmal als Trainer des FC Luzern seine Aufwartung im Parkhotel machte. Waller zählt Yakins Trainerstationen Luzern, Basel, Spartak Moskau, Schaffhausen, Grasshoppers und Sion auf, und fragt: «Wo konntest Du Dich am besten weiterentwickeln?» Jeder Club habe seine speziellen Eigenschaften und am Erfolgreichsten sei er in Basel gewesen. «Wir konnten im Europaleague-Halbfinal gegen Chelsea antreten.» Aus unternehmerischer Sicht habe er in Schaffhausen am meisten gelernt und erreicht, weil er dort die Gesamtverantwortung des Clubs innegehabt habe. Er habe überall Erfahrungen machen können, was er sehr schätze und ihn auch weitergebracht habe.

Wie er sich als Schweizer in Moskau eingelebt habe, fragt Waller. «Präsident und Besitzer Fedun Raduvic hat mir gesagt: Bei mir bist Du als Trainer Gott. Und das habe ich in der Schweiz nie gehört.» Wie das in Sion gewesen sei, fragt Waller. «Dort bist Du Sklave», sagt Yakin und ergänzt: «Mich hat aber die Person Constantin, die sich seit vielen Jahren für den Fussball einsetzt, als Typ fasziniert.»

Wie er als Nationalmannschaftscoach angefragt worden sei, will Waller weiter wissen. Er sei sehr überrascht gewesen und habe nie erwartet, dass er angefragt werde, erklärt Yakin. Er als Schweizer Trainer sei natürlich ein Vorteil, da er – wie auch Patrick Fischer als Eishockeynationaltrainer – die meisten Spieler kenne. Yakin lobt seinen Vorgänger Vladimir Petkovic und betont, dass es auch ein Vorteil sei, die Sprache der Spieler zum «grössten Teil» zu verstehen und zu sprechen.

«Noch kein einziges Spiel angeschaut»

Yakin gehe viel an Klubspiele, um die Nationalspieler oder Aspiranten zu begutachten, und er würde gerne wissen, wie und was dabei jeweils geschehe, sagt Waller. «Triffst Du die Spieler und philosophierst Du mit ihnen über die Nati?» Es gehe vor allem darum, mit den Spielern im Kontakt zu bleiben und, wie etwa mit Granit Xhaka, wichtige Details auszutauschen. «Und wie laufen die WM-Vorbereitungen?», fragt Waller. «Wir haben noch kein einziges Spiel unserer Gegner angeschaut und müssen in wenigen Tagen eine 45er-Liste unseres Teams abgeben.»

Kamerun sei eine Wunder­tüte, weil man nicht wisse, wer noch nachnominiert werde. Zudem fehlten Erfahrungen, weil aufgrund der Nations League keine Testspiele gegen afrikanische Teams mehr ausgetragen wurden. Es musste darum Videomaterial besorgt werden, um Kamerun zu studieren.

Die Schweiz habe einen riesigen Sprung gemacht und können heute jeden Gegner schlagen, sagt Waller und fragt, ob die Schweizer Fussballer einmal in einen WM-Halbfinal kommen könnten? «Wir haben zahlreiche Fussballer, die in Topklubs nicht Mitläufer, sondern Leistungsträger sind», antwortet Yakin. «Wir haben auf jeder Position Topspieler, die gewinnen wollen – aber es braucht auch Glück.» Dieser Mannschaft sei viel zuzutrauen, ergänzt er und betont: «Wichtig ist zudem, dass wir keine Verletzten haben.»

«Die Schweiz ist Favoritin»

Und wie geht es mit den WM-Vorbereitungen weiter? Die meisten Spieler müssten noch etwa acht Spiele absolvieren, und am 14. November werde die Nationalmannschaft nach Doha reisen und drei Tage danach in Abu Dhabi ein Testspiel gegen Katar bestreiten. «Und am 9. November muss ich 26 Spieler melden, die an die WM mitfliegen.» Und wie schätzt Yakin die Chancen für die nächste EM-Qualifikation ein? Die Gruppe sei nicht attraktiv, aber ein gewisses Losglück sei vorhanden gewesen. Man dürfe aber weder Kosovo, Belarus, Israel, Rumänien noch Andorra unterschätzen. «Aber ja – die Schweiz ist Favoritin.»

Für den Wallers Premium Club, Charly Keiser

