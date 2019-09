Murimoos steigert Attraktivität für Gäste Der Sämi-Holliger-Saal und das ehemalige Direktorenhaus wurden für private Anlässe ausgebaut. Eddy Schambron

Geschäftsführer Michael Dubach (links) und sein Stellvertreter Ingo Hauser begutachten den neuen Gartenplatz.Bild: Eddy Schambron

«Murimoos werken und wohnen» ist Arbeitsplatz und Wohnung für Menschen mit Beeinträchtigungen, es ist Produzent und Vermarkter von Bio-Gemüse und Bio-Fleisch, wegen dem Spielplatz beliebter Treffpunkt für Eltern mit kleinen Kindern – und neuerdings will es sich auch vermehrt als attraktiver Gastgeber positionieren. «Mit der Erneuerung und dem Umbau des Sämi Holliger-Saals und des ehemaligen Direktorenhauses bieten wir neu einen idealen Rahmen für grössere private Feiern oder Firmenanlässe», erklärt Geschäftsführer Michael Dubach.

Im Sämi Holliger-Saal werden bis zu 80 Personen auf Wunsch mit individuellen Menüs bewirtet. Gerade in der Vorweihnachtszeit, die gerne für Firmenanlässe genutzt wird, «mag es im Raum Muri dieses zusätzliche Angebot gut vertragen.»

Vor ziemlich genau einem Jahr weihte Murimoos den neuen Spielplatz ein, der verlegt wurde, weil die starke Nutzung Murimoos-Bewohner zunehmend in ihrer Erholungszeit am Wochenende störte. Ist es jetzt nicht ein Widerspruch, mit dem neuen Gastronomieangebot zusätzlich Betrieb in die Institution zu bringen? «Nein», sagt Dubach. Einerseits sei das Direktorenhaus weit genug weg von den Wohnräumen der Bewohner, andererseits würde bei Anlässen im Sämi Holliger-Saals darauf geachtet, nur solche zuzulassen, die die Bewohner nicht störten.

Nach wie vor werde im Murimoos Wert darauf gelegt, eine offene Institution zu sein. «Es gefällt vielen Bewohnern gut, immer wieder Kontakt zur Bevölkerung zu haben. Und wer das nicht wünscht, verfügt über entsprechende Rückzugsmöglichkeiten».

Viele Aufgaben warten

Selbstverständlich nimmt «Murimoos werken und wohnen» die Rolle als Gastgeber nicht uneigennützig wahr. Neben Holz- und Spielzeugproduktion, Landwirtschaft und Gemüsebau, neben Bio-Markt und Bio-Metzgerei soll auch das neue Angebot zusätzliche Einnahmen bringen. Schliesslich werden die Betriebe nicht gewinnorientiert, aber nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt. «Die Produktions- und Dienstleistungsbetriebe bieten sinnvolle Arbeitsplätze für die Klienten und erwirtschaften gleichzeitig einen wichtigen Teil des finanziellen Fundamentes des Gesamtbetriebes», wird im Leitbild festgehalten. Und Geld ist bei den anstehenden Aufgaben nötig. Die Klientenräume sollen mit kleinen Sanierungsmassnahmen zeitgemäss gehalten, die Folienhäuser müssen dringend repariert werden.

350000 Franken Spenden (es) Sponsoren Murimoos werken und wohnen schreibt rote Zahlen. Das war mit ein Grund für die Geschäftsleitung, Stiftungen und mögliche Sponsoren, um Unterstützung zu bitten. Mit schönem Erfolg: «Wir haben rund 350000 Franken erhalten und sind sehr dankbar dafür», freuen sich Geschäftsführer Michael Dubach und Ingo Hauser, Leiter Geschäftsbereich Wohnen und stellvertretender Geschäftsführer. Gerade für seinen Bereich braucht es Aufwendungen, weil die Klientenräume veraltet sind. Ein Unternehmen hat für eine Dachsanierung eine zusätzliche Spende gesprochen, eine Firma eine teure Arbeitsmaschine geschenkt. Die Institution will sich weiterhin bei ihnen in Erinnerung rufen. «Wir sind finanziell zukünftig noch nicht über dem Berg.» Deshalb stellt sie für Unternehmen individuelle Geschenke her, verpackt Fremdgeschenke oder erstellt für Firmenkunden Chlaussäckli

In nicht ferner Zukunft wird eine Gesamtsanierung des Wohn- und Gastrobereichs unumgänglich sein. Interessant ist die Absicht, dass auf dem Murimoosweg auch das Leben und Arbeiten im Murimoos einbezogen werden soll. Vielen Besuchern sei nicht bewusst, dass die Bewohner der eigentliche Mittelpunkt im Murimoos sind und dass das Gelände nicht nur Spielplatz, Café und Naherholungsgebiet ist, sondern auch Zuhause und Arbeitsplatz der Klienten.