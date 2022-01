Museum Burg Zug Kleinod oder Trödelkram – was ist das überhaupt wert? Endlich einmal wissen, wo die geerbte Taschenuhr vom Urgrosi eigentlich herkommt, oder wie viel der alte Säbel vom Grossvater wert ist? Antworten auf solche Fragen finden Interessierte am Samstag, 29. Januar, von 14 bis 17 Uhr am dritten Bestimmungstag im Museum Burg Zug.

Technikbestimmung eines Faksimiles am Bestimmungstag 2019. Bild: PD

Am Samstagnachmittag, 29. Januar 2022, von 14 bis 17 Uhr stehen alte Kostbarkeiten im Mittelpunkt des Museums Burg Zug. Dabei handelt es sich für einmal nicht um Museumsobjekte, sondern um Schätze der Bevölkerung. Diese können Erbstücke oder sonstige Kleinode ins Museum bringen, um vor Ort durch Experten eine Ersteinschätzung zu Alter, geografischer Herkunft, Materialien und wenn möglich, zum monetären Wert vornehmen zu lassen. Pro Person dürfen zwei Objekte mitgebracht werden. Die Experten sind Spezialisten aus den Bereichen Kunsthandwerk, Gemälde und Drucke, Archäologie, Schmuck und Uhren, Handwerk und Haushalt, Gewerbe und Militaria. Das Museum Burg Zug bittet Interessierte deshalb, keine Objekte aus anderen Sparten, als die oben genannten, vorbeizubringen. Für weitere Themengebiete steht unter www.burgzug.ch eine Liste mit kostenpflichtigen Experten zur Verfügung.

In der Regel sind Erinnerungen wertvoller

Der dritte Bestimmungstag des Museums Burg Zug knöpft an die Ausgaben von 2017 und 2019 an. Diese fanden grossen Anklang und die Experten hatten alle Hände voll zu tun. 2019 fand als Highlight des Tages eine wertvolle Statue Gottvaters den Weg ins Museum. Noch bedeutender als der monetäre Wert der Statue waren jedoch die Geschichten dahinter. So auch bei einem Elfenbeintürmchen, das die Grosseltern des Besitzers von einer Asienreise mit nach Hause brachten. Das Türmchen wurde sehr wahrscheinlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus Elfenbeinresten hergestellt. Es stellte sich heraus, dass das wertvollste am Objekt, die Erinnerungen der Besitzerfamilie an die Grosseltern waren.

Am Bestimmungstag gelten die Masken- sowie die 2G-Zertifikatspflicht. Der Eintritt ist gratis, die Burgbar ist in Betrieb. (haz)