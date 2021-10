Vereine/Verbände «Musik, die heilende Kraft» Der Chor Bruder Klaus Oberwil blickt auf ein ereignisarmes Jahr zurück. Das Programm für 2022 stimmt zuversichtlich.

Oberwil Kürzlich traf sich der Chor Bruder Klaus Oberwil im Hotel Guggital, um an der um ein halbes Jahr verschobenen Generalversammlung teilzunehmen. Präsident Beat Arnold begrüsste alle Anwesenden herzlich und gab der Freude Ausdruck, dass man sich nach langer Zeit endlich mal wieder zu einem gemeinsamen, gemütlichen Anlass treffen könne.

Vikar Boris Schüssel überbrachte Grüsse vom Pfarreiteam. Er dankt dem Vorstand und dem Chor, dass auch in schwierigen Zeiten immer wieder nach guten Lösungen gesucht werde. Musik und Gesang seien sehr wichtig. Das habe sich gezeigt, als der Chor am Chilbigottesdienst vom 5. September 2021 nach langer Abstinenz wieder auftreten und Teile aus der Toggenburger Messe von Peter Roth aufführen konnte. Die Bevölkerung habe sich sehr darüber gefreut.

Nur gemeinsam gelingt es in schwierigen Zeiten

Chorleiter Armon Caviezel bedankte sich bei allen, die sich unter den ganz speziellen Umständen der vergangenen zwei Jahre besonders eingesetzt und Grossartiges geleistet haben. Nur gemeinsam könne es gelingen, in schwierigen Zeiten gut über die Runden zu kommen. Sein Rückblick zeigt, dass in letzter Zeit nicht er, sondern die Pandemie den Takt angegeben hat. Die musikalische Feierstunde vom 12. Januar 2020 war der erste und einzige Auftritt im Vereinsjahr. Danach hiess es: Verschieben, streichen, hoffen und dann zum Schluss doch alles absagen. Einziger Lichtblick war die eigens für den Chor gestaltete Lichtfeier mit Vikar Boris Schüssel am 10. Dezember, die es schaffte, doch noch so etwas wie weihnächtliche Stimmung in die Herzen zu zaubern. Von der Empore erklangen Werke von Bach, Händel und Mendelssohn, vorgetragen von Solistinnen, Streichern, Trompetern und der Orgel, die auch in zwei Gottesdiensten an Weihnachten aufgeführt wurden.

Mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft verrät der Maestro seine Pläne für das Jahr 2022. Zum Jahresauftakt wird in Oberwil und Tomils GR die verschobene Waisenhausmesse von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt, gemeinsam mit dem Freundeschor Concordia aus dem Domleschg. Auch traurige Momente haben den Chor überschattet, als die Chormitglieder von Pia Vonesch und Myrta Arnold für immer Abschied nehmen mussten. Die Anwesenden gedenken den beiden sehr geschätzten Sängerinnen mit einer Schweigeminute.

Der Chor verzeichnet zwei Austritte. Erfreulicherweise dürfen wir vier neue Mitglieder in unserem Chor begrüssen. Beatrice Iten wird als Finanzchefin für die verstorbene Myrta Arnold in den Vorstand gewählt. Die übrigen Mitglieder des Vorstands wurden mit Applaus bestätigt. Béatrice Stadlin ist als Revisorin zurückgetreten. Maryse Hettinger wurde an der Versammlung als ihre Nachfolgerin gewählt.

Folgenden Jubilierenden wurde der Dank für ihre langjährige Treue ausgesprochen: für 10 Jahre; Margaretha Zürcher, Ursula Munari, Toni Stüdli und Häsi Iten, für 30 Jahre; Susanne Schmid und Pia Boschung.

Besser gelaunt dank Chorprobe

Die für das Jahr 2021 geplante zweitägige Chorreise ins Freiburgerland wird um ein weiteres Jahr verschoben. Armon Caviezel verteilt die Broschüre «Musik, die heilende Kraft», in welchem etwa steht: «Bei einer von Musikwissenschafter Gunter Kreutz im Jahr 2013 in Köln geleiteten Studie konnte nachgewiesen werden, wie Menschen, die sich selbst als unglücklich bezeichneten, nach drei Monaten wöchentlicher Chorproben zu gut gelaunten Sängern wurden.»