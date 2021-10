Musik Zuger Musiker nimmt mithilfe eines eigenen Songs Abschied von seiner Tochter Nach Fratelli-B und der Möchtegang ist der Sänger Chandro erstmals als Solokünstler unterwegs. Mit «Papitag» erscheint nach «Peng Peng» seine zweite Video- und Singleauskopplung, mit welcher er den Verlust seiner Tochter verarbeitet.

Den Song «Papitag» widmet der Musiker Chandro Abschied von seiner verstorbenen Tochter. Bild: PD

In der Schweizer Rapszene hat sich Chandro durch acht Alben mit Fratelli-B und der Möchtegang, sowie mit hunderten Livekonzerten einen Namen gemacht. Sein erstes Album «Robin» wird noch dieses Jahr erscheinen, wie der Musiker mitteilt. Dabei dient der Song «Papitag» als Titeltrack, in welchem er den Tod seiner Tochter Robin thematisiert. Die Zwillingsschwester seiner Tochter Emily verstarb mit elf Monaten an ihrem angeborenen Herzfehler.

Im Musikvideo sind Bilder zu sehen, auf welchen der Zuger Rapper seine Gedanken auf Papier schreibt, diese zu einem Papierschiff faltet und auf die Reise schickt. Dazu sagt der Musiker:

«Das Schiff symbolisiert für mich ankommen und loslassen. Emily lässt mich ankommen, Robin musste ich gehen lassen.»

Neben der Akustikversion ist auch ein Remix erhältlich. Unten finden Sie ein Video zu der Akustikversion. (rad)