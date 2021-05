Musik Zuger Rapper Frisk bringt neues Soloalbum heraus 12 Songs enthält die Scheibe. Sie geben Einblick ins Leben des Musikers.

Das Albumcover.

(fae) Der Zuger Rapper Frisk alias Manuel Hosang bringt nach der Veröffentlichung der beiden Singles «Bring mi zrugg» und «Alles wieder guet» nun sein neustes Soloalbum raus – der offizielle Release ist am Freitag, 21. Mai.



Die Scheibe «Frisky Business» enthält zwölf Tracks mit Texten, durch die der Zuger Rapper in sein Inneres, respektive in sein Leben blicken lassen, was bereits einige Songtitel verraten – «Flüschtere im Chopf», «Alles wieder guet», «Bring mi zrugg»... Für das Album hat Frisk unter anderem mit der Zuger Rap-Core-Band Mind Collision sowie mit dem Basler Rapper Pyro zusammengearbeitet. Entstanden ist das Album in den neuen «Sweet Spot Studios» in Baar. Scheibe bestellen, reinhören, streamen online unter www.linktr.ee/chieffrisk