Musikalischer Frühling lässt die Zuger Altstadt aufblühen Bereits zum dritten Mal findet Ende März in der Zuger Alstadt das Primavera-Festival statt. Insgesamt 16 Gruppen werden die Besucherinnen und Besucher mit Livemusik der unterschiedlichsten Genres unterhalten.

Am Primavera-Festival gibt es auch dieses Jahr wieder Livemusik in der Altstadt. Im Bild die «Acoustic Horse Riders» aus Illgau (SZ) im «Im Hof» bei der ersten Durchführung des Festivals vor zwei Jahren. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 31. März 2017))

«Aller guter Dinge sind drei (oder mehr)», schreiben die Organisatoren des Vereins Waldstock in der Ankündung des Primavera-Festivals vom Freitag, 29. März, in der Zuger Altstadt. Der Kreis der teilnehmenden Betriebe konnte mit der neu eröffneten «Fischerstube» und der neubewirteten Widder-Bar erweitert werden.

Wie unterschiedlich die musikalischen Stilrichtungen am diesjährigen Primavera-Festival sein werden, zeigt ein Blick auf das Programm, das von Burlesque über Jazz, über Folk und Coverbands bis hin zur Loopstation vieles beinhaltet.

Lokal-Wechsel sind durchaus erwünscht

«Mit Absicht spielen die Formationen meist den ganzen Abend», so die Organisatoren. So könne sich das Publikum je nach Uhrzeit, Laune und kulinarischen Gelüsten das Lokal aussuchen und auch ein paarmal wechseln.

Im «Why not» spielt die Party- und Stimmungsband Zugvögel aus Cham und Zug. Dazu gibt es Hamburger Schnitzelbrot und Hotdog. Zu Pizza im «Felsenkeller» präsentiert der kanadisch-italienische Multiinstrumentalist Akim mit Gitarre, Mundharmonika und Loopstation altbekannte Lieder auf seine ganz eigene Art. Im «Zytclub» singt das Trio Tree!ouh, dazu werden Chicken-Nuggets serviert. Im «Im Hof» spielt die Zuger Band Next Train Home eine grosse Anzahl von Coversongs, für den kleinen Hunger gibt es laut der Mitteilung Tramezzini und Bruschettoni. Im «Platzhirsch» ist zu Risotto Andy McSean zu hören, der Popmusik mit Rocksound verbindet. Latin und Jazz von Jorges Conexión kann zu hausgemachter Pasta im «Intermezzo» genossen werden. Ausschnitte aus dem Programm Bienvenue à la Variété gibt es im «Schabernack ... partout Variété». Im Bistro zum Pfauen spielt die Zuger Band R we alone?. Zu Essen gibt es Falafelwaffel mit Curry und vieles mehr. Love-Songs der kanadischen Band Noxinixon sind in der Widder-Bar zu hören. In der Panorama-Schiff-Bar gibt es Musik des Singer-Songwriters Etienne Merula zu hören, dazu gibt es Chili con Carne. In der «Fischerstube» gibt es Flammkuchen zum Alternativ Rock von «Wake». Im «Zytclub» spielen «Spiney Norman» Songs der letzten fünf Jahrzehnte, serviert werden Chicken-Nuggets.

Essen à la carte kann man in «Le Bar du Boeuf» im Hotel Ochsen zu Musik von «The Hats», im Gasthaus Rathauskeller (Coverband Forty9dot6) im Restaurant Schiff (Estella Benedetti & Michael G) und im Restaurant Theater Casino (Brüder Fërns) geniessen. (zim/pd)