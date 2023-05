Musikclip Berührend und mit viel Herzblut: So klingt die Hymne für das Eidgenössische Jodlerfest in Zug Vom 16. bis 18. Juni findet in Zug das Eidgenössische Jodlerfest statt. Wir präsentieren Ihnen bereits jetzt die Hymne.

Bald schon steht das Eidgenössische Jodlerfest 2023 in Zug vor der Tür: In wenigen Wochen geht das Volksfest über die Bühne. Bereits jetzt ist klar, wie das dazu passende Lied klingt – so hat die stimmgewaltige und berührende Fest-Hymne mit dem Titel «Heimat - mis Dehei» schon an einigen Radiostationen Premiere gefeiert. Als Komponist und Produzent fungiert Christoph Walter, geschrieben wurde der Text von Marco Schneider. Auch das entsprechende Video ist fertig: Gedreht wurde dieses von Daniel Bossart. Mit an Bord sind dabei der OK-Chor EJF 2023 Zug, Solisten-Ensemble, Fahnenschwinger und Alphornbläser aus der Region Zug und der Schweiz.

Wie genau das aussieht und wie die Hymne klingt, das erfahren Sie hier: