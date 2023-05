Musikpreis Diese Bands spielen live an den Swiss Music Awards in Zug – und das sind die Nominierten Am 17. Mai werden in der Bossard-Arena wieder die begehrten Betonklötze verteilt – aber nicht nur das. Zahlreiche Bands treten live auf.

Tritt erneut an den Swiss Music Awards auf: Joya Marleen. Bild: Michel Canonica

Wer räumt bei den Swiss Music Awards ab? Das klärt sich am 17. Mai. Dann wird der wichtigste Musikpreis der Schweiz zum 16. Mal vergeben. Vor einem Jahr räumte die St.Gallerin gleich drei Awards ab. Aussichten auf seinen fünften Award hat der Zürcher Latin-Popper Loco Escrito, der in der Kategorie «Best Male» nominiert ist. Gewinnt er, könnte er unter anderem zu Lo & Leduc aufschliessen. Die sind aber selbst nominiert und könnten ihre sechste Auszeichnung gewinnen. Ebenfalls erneut in der engeren Auswahl sind Trauffer und Zian. Auch Eliane, Loredana, Sina, Hecht und das Männerchörli Heimweh sind unter den Nominierten zu finden. Viele der Preise werden per Publikumsvoting, das bereits beendet ist, vergeben.

Die Swiss Music Awards finden in der Bossard-Arena in Zug statt. Veranstalterin ist dabei zum zweiten Mal CH Media, zu der auch dieses Portal gehört. Moderiert wird der Anlass von Marco Fritsche und Annina Frey. Die Preisverleihung wird von zahlreichen Live-Auftritten nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler begleitet. Neben Joya Marleen treten Argyle mit dem Luzerner Social-Media-Star Chiara Castelli, Mimiks feat. LCone, Loi, Ofenbach feat. Svea, Andryy, Baschi und Ilira auf. Ticket sind ab 35 Franken bei Ticketcorner erhältlich. (rem)

Die Nominierten im Überblick

Best Female Act Eliane

Loredana

Sina

Best Male Act Loco Escrito

Trauffer

Zian

Best Group Hecht

Heimweh

Lo & Leduc

Best Album Heimweh: «Freiheit»

Megawatt: «Felsafescht»

Trauffer: «Glöggelä»

Best Hit Hecht: «Sommervögel»

L Loko & Drini: «Will nomeh»

Xen & EAZ: «Motivé»

SRF 3 Best Talent Andryy

Dana

Valentino Vivace