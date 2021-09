Leserbrief Müssen Intellektuelle weitherum bekannt sein? «Die 50 wichtigsten Intel- lektuellen», Ausgabe vom 4.September

«Den Blick auf das Ganze richten»: So charakterisiert die «Zuger Zeitung» (ZZ) vom 4. September die sogenannten Intellektuellen. Das ist meiner Ansicht nach vom Begriff her nicht falsch – aber es fehlt Wesentliches. «Intellektueller» kommt vom lateinischen Verb «intellegere», das ein breites Bedeutungsfeld hat: begreifen, verstehen, einsehen, wahrnehmen, sich vorstellen, sachkundig sein. Intellektuelle beobachten, analysieren und beschreiben «die Welt» nicht aus Bauchgefühlen heraus, auch nicht mittels magischer Anschauungen. Ihr Denkwerkzeug ist die Ratio, die Vernunft. Sie trennt blosse Meinungen von begründeten Meinungen, also Wissen im sokratischen Sinn.

Da muss ich bei der ZZ-Liste schon ein wenig schmunzeln: Ob die vielen Künstler und Schriftsteller sich alle im obgenannten Sinne als Intellektuelle bezeichnen würden? Pflegen sie den vernünftigen Diskurs mit «Blick auf das Ganze»? Und müssen Intellektuelle in der Öffentlichkeit weitherum bekannt sein? Für die ZZ-Liste ganz bestimmt. Auffällig auch, dass kein einziger namhafter Naturwissenschafter auf der Liste erscheint. Das hat wohl mit dem vorherrschenden Spezialistentum zu tun; dank «publish or perish» bleibt keine Zeit mehr, über den Tellerrand des eigenen Instituts hinauszublicken. Physiker wie einst Walter Heitler (Zürich) oder Biologen wie Adolf Portmann (Basel) sucht man heute vergeblich (im angelsächsischen Raum sieht das anders aus).

Insgesamt stelle ich fest, dass die Liste der «Zuger Zeitung» die Bekanntheit beim breiten Publikum und die quantitative Produktivität als wichtigste Auswahlkriterien in den Vordergrund stellt. Das ist selbstverständlich erlaubt und entspricht dem Zeitgeist. Unser Zeitalter der Beliebigkeit begünstigt dies zusätzlich. Ob diese Liste auch das Prädikat «intellektuell wertvoll» verdient, bleibe als Frage im Raum stehen.

Arnold Frei, Hagendorn