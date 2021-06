Leserbrief Mutiger Schritt Zur Kündigung des Rahmenvertrags

In weiser Voraussicht beendete der Bundesrat die Verhandlungen über einen Rahmenvertrag mit der EU. Dieser mutige Schritt eröffnet der Schweiz neue Wege, ihre Europapolitik flexibler zu gestalten. Von den Befürwortern des Rahmenabkommens als Schwäche taxiert, loben die Gegner diesen Entscheid als logische Konsequenz um ein Vertragswerk, welches die Schweiz vor allem mit der verpflichtenden Übernahme der Unionsbürgerrechte einseitig an die EU gebunden hätte. Völlig verquer versucht nun die SP in einer Art Vorwärtsstrategie, mit ihren Initiativ-Plänen der Bevölkerung einen Beitritt zur EU schmackhaft zu machen. Die Gewerkschaften indes dürften mit der Unterstützung dieses Unterfangens Probleme mit ihrem eigenen Gewerkschaftsanhang bekommen, würde doch mit einem EU-Beitritt der Lohnschutz hierzulande zumindest infrage gestellt. Um attraktiver zu erscheinen, müsste sich diese EU ganz grundsätzlich Gedanken über ihre Gestalt und Ausformung machen. Der ehemalige Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Heinz-Olaf Henkel vertrat die interessante These einer Europäischen Nord- und Südunion, von einem Europa der zwei Geschwindigkeiten im Rahmen souveräner Nationalstaaten.

Otto Rölli jun., Menzingen